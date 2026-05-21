Mía Rubín celebra tres años de noviazgo con Tarik Othón

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 21 (EL UNIVERSAL).-, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín

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de noviazgo con, un joven rejoneador mexicano de 22 años, conocido tanto por su prometedora carrera en la tauromaquia como por su sólido noviazgo con la cantante.La pareja intercambió en redespor su, el noviazgo comenzó formalmente en, después de que se conocieran en una fiesta de cumpleaños de Erik Rubín.Hace unos díasa Mía en elde su"Lento" en el Acuario Imbursa de lanació el 16 de diciembre de 2003 en la, aunque fue en Querétaro donde pasó gran parte de su crecimiento personal y comenzó a desarrollar su carrera.Su interés por el mundo ecuestre comenzó desde muy pequeño, a losinició su formación en equitación y durante su niñez logró destacar en distintasde salto ecuestre.Inició oficialmente su camino en los ruedos en 2019 y en noviembre de 2024 recibió lacon el respaldo de, una de las figuras más reconocidas del rejoneo. Hoy es señalado como una de las jóvenes promesas de la tauromaquia mexicana.La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín abrió su mensaje recordando un momento que marcó su relación: laque Tarik le dijo "". Según contó, él le explicó que amar iba más allá de un sentimiento y que representaba una elección diaria."Me dijiste algo que nunca voy a olvidar: que tú decidías amarme. Y que eso era mucho más poderoso que simplemente sentir amor por alguien, porque no era algo inexplicable ni algo fuera de tu control... era una", escribió.La cantante también recordó que, desde que se conocieron, la relación tomó un rumbo especial y distinto a lo habitual. Aunque todo sucedió rápidamente, aseguró que nunca sintió que las cosas fueran forzadas."Prácticamente empezamos a salir desde el momento en que nos vimos por. Todo pasó muy rápido, pero nunca se sintió apresurado. Al contrario, siempre se sintió correcto", expresó.En su publicación, Mía describió acomo alguien que transformó su vida y se convirtió en una figura importante en distintos aspectos de su día a día."Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido. Te convertiste en mi, de aventuras, mi food buddy, mi gym partner, mi maestro de vida y mi", escribió.Para cerrar el mensaje, la joven reiteró que, pese a lo que pueda venir en el futuro, hay algo de lo que está segura: continuar eligiéndolo cada día."No sé qué nos espere más adelante, pero sí sé algo: hoy, mañana y todos los días, sigo eligiendo amarte.. En las buenas y en las malas... pero", concluyó.Acompañó su romántico mensaje con una serie de fotografías junto a Tarik, quien respondió con un "Mía".