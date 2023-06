Marie Claire Harp, primera eliminada de "La casa de los famosos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- A una semana de haber comenzado el reality "La casa de los famosos México", llegó la gala de eliminación en donde la conductora Marie Claire Harp fue la primera expulsada debido a que fue la menos votada por el público, quien tiene la última palabra de quién se va y quién se cada dentro del reality.

"Yo decía siempre en los programas: ´-Me conformo con no ser la primera´; es parte del juego, súper impredecible, pero sí se siente feo (ser nominada)", fue lo que dijo la novia de José Manuel Figueroa días antes, por lo que se cumplió su pesadilla en ser la eliminada número uno.

En la tabla floja se encontraban tan bien los actores Jorge Losa, Nicola Porcella y Sergio Mayer quienes se despidieron de sus compañeros, recogieron sus maletas y se dirigieron a la sala de eliminación, sin saber si volverían a la casa o sería la última vez que la pisarían.

Al llegar ahí, la conductora Galilea Montijo informó que los salvados fueron Sergio y Nicola, quienes se reintegraron con sus compañeros, mientras que Jorge y Marie regresaron al jardín rumbo a la llamada ´puerta de la gran decisión´, es decir una estructura con dos sillas que daba vueltas.

Tras algunos segundos de suspenso, los habitantes comprobaron que el que había regresado fue Losa y quien se había ido por la puerta grande fue la rubia conductora de Bandamax.

Jorge fue recibido por los inquilinos con abrazos, pero quien fue corriendo hacia él fue Ferka, con quien ha protagonizado un romance a lo largo de la semana.

"Cuando estaba sentado y cerré los ojos estaba apretando un rosario, pidiéndole con mi alma a México entero qué iba a hacer, quería quedarme con todo mi ser, empezó a girar y girar, fue muy fuerte la emoción, algo dentro de mí estalló en el pecho y me derrumbé de todo, de nervios, de felicidad, de emoción, de amor, no existen palabras", dijo Jorge Losa en el confesionario.

Cuando vio a Ferka acercarse a él dijo que sintió un amor increíble: "Haría por ti lo que fuera en la vida".

El reto de posicionamiento en "LCDLFM"

Durante el programa de este domingo, se presentó un resumen de lo mejor de la semana; uno de ellos, fue la discusión que tuvieron a la hora de hacer el súper con únicamente el 40 por ciento del presupuesto semanal.

También se mostraron los mejores momentos, como fue la primera fiesta temática de circo a la que no pudieron asistir Wendy y Poncho, además se informó que este lunes entrará una nueva persona a la casa que aspirará a llevarse los cuatro millones de pesos y quien tendrá un dilema que se revelará mañana.

¿Qué más pasó durante la gala?

Al comienzo del show dominical hubo un nuevo reto llamado "El posicionamiento" en donde los cuatro nominados se pusieron al frente y el resto de los habitantes tenían que elegir a quién deseaban que se fuera de la casa y explicar los motivos.

Este fue un momento de mucha discusión pues muchas personas que señalaron críticamente a los nominados, lo cual ocurrió antes de que Kabah interprete el tema principal de este programa, el cual fue muy emotivo porque Federica Quijano lloró durante el show, al ver que su hermano Apio, los veía desde la distancia de la casa.

Marie Claire y Bigorrar, ¿enemigas?

"Yo te nominé a ti porque te sentí en algunos momentos de la casa, en algunas dinámicas reaccionar de manera explosiva y en uno de los momentos dijiste que sin comida tú explotabas y al quitarnos el presupuesto en cuestión de convivencia es uno de los puntos que para mí son importantes, que haya paz y que haya tranquilidad, por eso te nominé y lo sostengo", le dijo Raquel a Marie Claire.

Mientras que ella respondió que también nominó a la cubana porque consideró que no había compañerismo y "cuando dijiste que ibas a nominar a cualquier persona del cuarto, me pareció una traición".