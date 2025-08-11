Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

logo pulso
Se presentó ante miles de fans potosinos y de otros estados del país

Agosto 11, 2025 12:03 p.m.
Fotos y video: Omar Hernández/Pulso.- Finalmente, la noche del domingo el cantante Marilyn Manson se presentó en el Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025).

Ante miles de fans de San Luis Potosí y otros estados de la República, se realizó el concierto al que se habían opuesto grupos católicos.

El 'setlist' de poco más de una hora, incluyó los éxitos 'Sweet Dreams (Are Made of This)' y 'The beautiful people'. 

