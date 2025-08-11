Párroco potosino se encuentra con Papa León XIV

“Saludar de manera personal al Papa León XIV, y entregarle un rebozo hecho por artesanos potosinos, es el mejor regalo que puedo recibir por los 25 años de ordenación sacerdotal”, aseguró el párroco de Santa María del Río, Efraín Moreno Aguirre.

De hecho, aseguró que el papa tiene muy presente a San Luis Potosí, luego de que vino en dos ocasiones con la congregación agustina.

Moreno Aguirre tuvo la oportunidad de saludarlo, como parte de las experiencias personales y religiosas, posteriores al 25 aniversario de su ordenación sacerdotal, celebración de profesión de fe que se desarrolló el 15 de junio del año 2000 en la Catedral, en ceremonia encabezada por el entonces nuncio apostólico de origen argentino Leonardo Sandri, quien luego se convertiría en secretario de estado del Vaticano, y el arzobispo y por entonces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) Luis Morales Reyes.

EL ENCUENTRO

Relató que mientras acompañaba a los jóvenes que acudían a la celebración con los Adolescentes del Mundo, como parte del año jubilar 2025, en ceremonias que gozarían de la compañía del Papa León XIV, pidió una audiencia para encontrarse con él.

Fue así como en el transcurso de una serie de encuentros con diversos sacerdotes del mundo, se le permitió el acceso para dialogar brevemente con el pontífice.

En el breve encuentro, Moreno Aguirre se dirigió al sucesor de Pedro para presentarse, y antes de que prosiguiera, el Papa le cuestionó, “ah, de México... sí, pero ¿De qué lugar?”, el presbítero le contestó que de San Luis Potosí, y el jerarca de la Iglesia católica se refirió con facilidad a la ciudad de origen de su interlocutor.

El también exsacristán mayor de la Catedral agregó que le indicó que venía de San Luis Potosí y en particular de su parroquia de Santa María del Río, le entregó el rebozo color dorado y le explicó que se trata de una artesanía cuidadosamente elaborada por la gente de la comunidad, en una caja que combina su hechura con el arte de la marquetería, y lleva el escudo del Papa y el nombre, con el fin de que fueran integrados el municipio de su parroquia y la ciudad de San Luis Potosí en una misma obra de arte.

Añadió que es una bendición que recibe para él, y que el Papa le contestó: “Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu Diócesis y a tu parroquia”.

¿QUÉ PASÓ EN ROMA?

La madre de uno de los jóvenes que acudió al Jubileo de los Adolescentes a Roma, fue quien entregó el rebozo para que fuera regalado al Papa. Se trata de una pieza cuidadosamente elaborada y tejida con base en materiales de seda, trabajada por casi un mes por una familia artesana de la cabecera de Santa María del Río.

A ese respecto, Efraín Moreno añadió que luego de la vigilia y en la misa, una jovencita potosina vestida con su propio rebozo de Santa María del Río, fue elegida para subir al atril con el Papa, me he entendido de que representaba al continente.

Para Efraín Moreno, encontrarse directamente con el Papa fue la mejor experiencia de su vida. Aseguró que lo que se lleva no necesariamente es para él, sino que es una forma de portar las bendiciones del Papa, que envió a San Luis Potosí, como resultado de la reunión.