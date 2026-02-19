Mario Bezares detiene gira en Austin por redada migratoria en EU

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Desde la

, diversos actores se vieron afectados en sus proyectos laborales, entre ellos

y su esposa, quienes aseguran que, aunque han continuado trabajando, la crisis no ha desaparecido. A este panorama se suma la situación que actualmente se vive en Estados Unidos, marcada por las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.Durante una conversación con el cantanteen el reality "¿Apostarías por mí?", en el que coinciden,recordó una ocasión en la que se salvó de unarealizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras se encontraba trabajando en el extranjero.La charla surgió cuandopreguntó a Rivera si sus presentaciones también habían disminuido. "Hacíamos muchísimos eventos del 2020 para atrás: ferias de pueblo, Estados Unidos, todo lo que es el norte, Zacatecas", comentó.Sin embargo, coincidieron en que, debido a losy la, el público ha dejado de acudir a los espectáculos, especialmente en, en los últimos dos años."Yo he parado giras porque empezó la. La gente no sale", expresóEl conductor relató que, durante una de sus estancias en Estados Unidos tenía previsto presentarse en, pero recibió un aviso 30 minutos antes de salir al escenario para que no abandonara su hotel. "Me dijeron: 'Acaba de venir unaen el salón donde te ibas a presentar y están agarrando parejo'", recordó.Aunque aseguró que contaba con, las personas que lo alertaron le explicaron que eso no evitaría que fuera retenido, ya que durante los operativos podían trasladar a las personas amientras verificaban su documentación, por lo que el también actor decidió no arriesgarse.En la conversación también señalaron que diversas, especialmente del, se han visto afectadas con laTantocomocoincidieron en que la situación laboral no parece mejorar a corto plazo debido alde este año.