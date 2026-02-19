Eleazar Gómez en pláticas con TV Azteca para nuevos proyectos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).-

está de vuelta en el ámbito profesional pues, tras la final de "La Granja VIP", se tomó unos meses para viajar junto a Miriam, su novia, y olvidarse de todo, hasta de las redes sociales; ahora, es captado en TV Azteca,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

con la que está en pláticas, aún sin que ninguna propuesta concreta esté encima de la mesa.La participación de Eleazar en "La Granja VIP" supuso su, luego de años de mantenerse en, debido al proceso legal al que se enfrentó en 2020.Si bien, en principio, gran parte de la audiencia mostró animadversión por su aparición en el programa, con el curso de las semanas, hubo muchas personas que comenzaron a apoyarlo, a tal grado que obtuvo elpor la competencia, sólo por debajo de, premiado con dos millones de pesos.Sorprendió a los fans de los que se hizo acreedor durante la contienda que, al finalizar el reality, Eleazar se alejara de las redes sociales y sólo, muy eventualmente, compartiera algún mensaje depor el apoyo o, mostrándose en compañía de, su actual pareja, quien se dio a conocer mediáticamente por su apoyo incondicional al actor durante el programa.Ahora, "" se encontró con Gómez en su arribo a las instalaciones del canal, al que acudió para entrar en conversaciones de unaa un proyecto de laAhí, el actor confió que, si se alejó de las redes, fue para darse un tiempo para trabajar en su espiritualidad y disfrutar de la, a quien dejó de ver por alrededor de 71 días."Estoy muy contento, vengo de, ajora sí que, tomarme un respiro, un, de trabajar, obviamente, muchísimo en mi persona, espiritualmente, por supuesto, llenándome de mucho amor, de mucho cariño, con toda la gente y hoy es un día de, de juntas", dijo."Fui a unosy secretos, a pasarla con mi mujer, la verdad, a divertirnos, a relajarnos y a salirme poquito de, ya sabes, de todo este rollo de las redes sociales y de todo lo que la gente dice y opina", detalló.Aunque no quiso entrar en detalles, ya que afirmó que ni él sabía qué era lo que laestaba por ofrecerle."Pero no te puedo platicar mucho porque, la verdad, a ciencia cierta, ni siquiera yo sé también".Y si bien, dijo que, por el momento, Miriam y él no tienen planes de contraer matrimonio, están en aras de convertirse en mamá y papá, pues tienen el deseo de formar una familia, uno de los sueños que Eleazar ha perseguido desde hace tiempo."La verdad, estamos ahorita muy contentos, estamos muy felices, estamos cumpliendo unade estar juntos, hay muchos planes, tenemos planes a futuro, definitivamente,es el amor de mi vida, nos encontramos en un gran momento de nuestras vidas, yo siempre muy agradecido con mi señor creador, por siempre ponerme personas que me impulsar a seguir adelante, a ser mejor persona; mi sueño más grande en la vida es convertirme en padre, tenemos muchos planes este año, estamos haciendo la tarea", profundizó.