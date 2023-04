Martha Debayle lanza "calcetines" para latas "de lujo"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Martha Debayle agregó nuevos artículos en su tienda online, entre los que se incluye una edición de lujo de sus polémicas fundas para latas.

Anteriormente, la presentadora había desatado burlas por asegurar que en su casa "no sale un refresco de la cocina, si no viene con su calcetín". Acto que le valió decenas de críticas en redes sociales.

Con la polémica, la famosa puso a la venta un paquete de fundas, a las cuales llamó "can covers". El set contenía 6 piezas con el logotipo de su marca "MD" y se lanzó con un precio 289 pesos mexicanos.

La intención de Martha Debayle era dar clases de etiqueta a sus seguidores. Por lo que en su cuenta de TikTok publicó un clip donde presentó los "calcetines" para latas y que aseguró son para darle una bienvenida "bonita" a las visitas.

Por medio de un video en Instagram, Martha Debayle presentó a sus 1.5 millones de seguidores su nuevo artículo en venta.

"Porque ustedes lo pidieron, pa' que YA dejen de dar lata..." es la descripción con la que lanzó su producto. Además, agregó que están hechos con material de lycra brillante.El set de 9 fundas se vende con 3 diferentes medidas para latas. "Para que no vuelva a salir una lata de su cocina... ¡Sin su calcetín! ¡Salud!", especifica el portal de la marca de Martha Debayle.Según lo dio a conocer la locutora, los nuevos can covers son edición limitada. Y se encuentran disponibles en colores plata, dorado y negro.El uso del artículo es sencillo. Se coloca a manera de funda para que tape el impreso de la lata de refresco. Y, de acuerdo con Debayle, es un tip que le ha funcionado con las visitas que recibe en casa.Finalmente, el pack de nueve fundas o "calcetines" de lujo para latas tiene un precio de 399 pesos.