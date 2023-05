Martha Higareda habla tras las críticas por sus anécdotas con famosos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La actriz Martha Higareda rompió el silencio después de que fuera duramente criticada por usuarios en redes sociales tras contar para un podcast algunas anécdotas que involucrarían a famosos hollywoodenses como Robert Pattinson, Jared Leto, entre otros.

En un programa que comparte con Yordi Rosado, la famosa dijo que en alguna ocasión rechazó una oferta para participar en una película junto al protagonista de "Crepúsculo", Pattinson, debido a que ya estaba comprometida para grabar "No manches Frida" con Omar Chaparro. Esto le generó cientos de burlas, memes y hasta TikToks de comedia

Sin embargo, los usuarios no se detuvieron ahí y comenzaron a revivir otros extractos de los programas donde Higareda cuenta cómo Leto le pidió que salieran en una cita romántica y cuando Ryan Gosling la rescató de caerse en un restaurante.

Ante ello, decidió hacer frente a sus haters.

Fue en una entrevista para el programa "Chisme no like" que la actriz comentó que le han pasado muchas cosas y solo algunas ha decidido a compartirlas.

"Yordi y yo en el podcast ´De Todo un Mucho´, hicimos algunos episodios de 'Historias que les pasan a los famosos', donde él ha tenido muchas historias y yo también", mencionó.

Además, explicó que dichos relatos son un compilado de 20 años de carrera.

"yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo", dijo.

Asimismo, reveló que está trabajando en un nuevo proyecto con Yordi del que esperan se concrete este año.