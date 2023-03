Martha Higareda regresa como escritora y productora en Fuga de reinas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Con "Fuga de reinas", cuyo tráiler final ha sido lanzado la mañana de este miércoles, con miras a su estreno en Netflix el próximo 14 de abril, la actriz Martha Higareda incursiona de nueva cuenta como escritora y productora, ahora con una película de aventuras.

La historia sigue a cuatro mujeres que por una u otra razón se han olvidado de quienes son ellas como personas, invisibilizándose a sí mismas, por lo cual deciden emprender un viaje en auto.

Además de Martha, en el elenco se encuentran Paola Núñez ("Bad boys por siempre"), Alejandra Ambrosi ("Luis Miguel, la serie") y Valeria Vera ("La casa de las flores"), todas dirigidas por el debutante Jorge Macaya.

"No es tanto que estén aplastadas por un régimen machista, simplemente cada una en determinado momento se han ido invisibilizando y olvidando a sí mismas", dice Martha durante la promoción del filme.

"Son cuatro amigas con personalidades diferentes, desde la esposa y mamá dedicada al quehacer, pasando por la esposa trofeo que es mi personaje, hasta la que no se quiere casar o la típica mandona en la casa. Hacen este viaje que creen les saldrá bien, pero todo les comienza a salir mal", detalla.

Y tiene razón, porque entre las cosas que les ocurren en los primeros minutos se encuentra el encuentro con hombres armados, la estampida de decenas de pollos que pasan por encima de ellas y hasta un accidente que pone en peligro sus vidas.

"Pero dentro de la comedia, está teniéndose el tema de 'quién eres tú, por qué invisibilizarse y diluirse'", abunda la actriz de "Amar te duele", "es no ver que un hombre te dé el lugar, sino que una debe ocuparlo; no es estar polarizado con los hombres en la película, sino un viaje interno".

"Fuga de reinas" es la quinta película escrita por Higareda, luego de debutar en 2010 con la optimista "Te presento a Laura", seguida por "Cásese quien pueda", que contabilizó más de 4 millones de boletos vendidos; "3 idiotas", adaptación de una cinta india y la comedia de pareja "Tod@s caen".

La nueva entrega fue rechazada en su momento por el Eficine, el incentivo fiscal que permite a empresas destinar el 10% de su Impuesto Sobre la Renta para la hechura de películas mexicanas.

"Hay diferentes rutas para las películas, en este caso en específico Netflix nos dio toda la confianza para hacer la película que teníamos ganas de hacer, pasan tantas cosas como persecuciones y balaceras, que era una producción grande para hacer.

"Y cuando mandé el guión a Netflix, me dijeron que si así como estaba les decía estar lista para hacerla en dos semanas, adelante. Eso fue muy bonito, ver todo el apoyo recibido", recuerda Higareda.