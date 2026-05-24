Martin Scorsese presta voz a personaje en The Mandalorian Grogu

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Después de siete años sin una película de "

" en cartelera, la saga

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con "The Mandalorian &", producción que lleva nuevamente a la acción al actorcomoy al popular, conocido por los fans como "Baby Yoda". La película también incluye algunas sorpresas entre su elenco. Figuras como Jeremy Allen White y el cineastaparticipan prestando sua personajes dentro de la galaxia.¿QuéinterpretaDurante la primera parte de la historia,llegan al planeta Shakari, mientras siguen una misión relacionada con información clave. Ahí conocen a un comerciante y cocinero alienígena cuyapertenece aElpertenece a la especie Ardennian, reconocible por sus cuatro brazos, y termina guiando a los protagonistas haciainterpretado por Jeremy Allen White y pieza importante dentro de la misión.¿De qué trata "The Mandalorian &"?La historia ocurre después de lay sigue amientras emprenden unapara laEn esta ocasión, ambos intentarán rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, enfrentándose a enemigos, traiciones y amenazas que continúan presentes en la galaxia.La cinta amplía los acontecimientos vistos en la serie de Disney+ y profundiza la relación entre el mandaloriano yLade la nueva películaDesde su, el pasado 21 de mayo, "The Mandalorian &" ha logrado recaudar alrededor de, marcando el regreso dea las salas de cine y reuniendo nuevamente a los seguidores de la saga creada por George Lucas.