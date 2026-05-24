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Protestan contra detenciones con la Ley Serrano

Organizaciones acusan de uso represivo de esa norma penal

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Protestan contra detenciones con la Ley Serrano
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      Organizaciones defensoras de periodistas y del derecho a la libertad de expresión externaron su preocupación por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en San Luis Potosí tras la detención, en menos de dos días, de tres personas identificadas como creadoras de contenido y comunicadoras y la amenaza de aprehensión contra otra periodista, lo que confirma el riesgo de "persecución política que representa la Ley Serrano".

      Ley Serrano y riesgo de persecución política

      Lo anterior fue expresado en un comunicado firmado por Article 19 México y Centroamérica, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

      Las organizaciones señalaron que la reforma al Código Penal impulsada por el legislador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, que criminaliza usos de la Inteligencia Artificial para la manipulación de imágenes y voz obtenidas sin autorización de los afectados de ese delito, es un uso arbitrario contra voces críticas o de oposición como activistas políticos, comunicadores digitales y periodistas.

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      Detenciones y órdenes de aprehensión en San Luis Potosí

      El documento identifica a los afectados como Christian Herrera, creador de contenido en la página en Facebook "Código Rojo", detenido e incomunicado en Ciudad Valles; la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, comunicadora y funcionaria pública, respectivamente, así como una orden de aprehensión en contra de al menos 8 personas más, incluida Anahí Torres González, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí.

      El boletín recuerda que en noviembre pasado, Article 19 alertó que la Ley Serrano representaba un riesgo para la libertad de expresión por el uso de normas penales amplias y técnicamente imprecisas que generan "un riesgo elevado de persecución contra periodistas, activistas políticos, comunicadores, administradoras de páginas informativas y personas usuarias de redes sociales".

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      Las organizaciones llamaron a las autoridades de San Luis Potosí para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales en curso se conduzcan con absoluto apego a derechos humanos y estándares de libertad de expresión y libertad de prensa.

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