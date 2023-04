MADRID. - Un Peter Pan “moderno” y a la vez “fiel a la historia original y la época en que se desarrolla”, así describe el británico Jude Law la nueva versión del clásico de Disney que ha rodado a las órdenes del estadounidense David Lowery (“A ghost story”, 2017) y que se estrenará este viernes 28 de abril en la plataforma Disney+.

“Una película que habla de la infancia y su relación con hacerse mayor, obviamente necesitaba ser actualizada y redescubierta”, dice a EFE el actor, que da vida a un capitán Garfio más humano que el del cuento y la película originales y que en el pasado fue amigo de Peter Pan.

“El guion de Lowery te da la oportunidad de entender al personaje, zambullirse en su pasado y comprender qué le hizo convertirse en un villano”, señala en una entrevista telemática Law, para quien era fundamental ir más allá del cliché: “El tipo malo nunca se ve a sí mismo como el malo, suele creer que es el héroe”.

Padre de siete hijos, Jude Law ha encadenado en los últimos años personajes emblemáticos para el público infantil y juvenil como el Dumbledore de la saga de Harry Potter, el doctor Watson de Sherlock Holmes, este capitán Garfio o su próxima incursión en el universo de Star Wars con la serie “Skeleton Crew”, confirmada recientemente.

Sin embargo, según declara a EFE, no son elecciones que haya hecho pensando en sus hijos. “Simplemente han sido trabajos y oportunidades maravillosas para asumir roles icónicos o para adentrarme en galaxias icónicas”, apunta.

“Como actor siempre he tenido una gran curiosidad, una de las cosas más excitantes de ser actor es la posibilidad de asumir retos diferentes e investigar distintas maneras de contar historias (...), todos esos personajes los he hecho porque me parecieron interesantes, retadores y en ocasiones gratificantes”.

NOVEDADES

La invención de un pasado para el capitán Garfio es una de las grandes novedades del filme de Lowery; la otra es el mayor peso y heroísmo que tiene Wendy en la historia y que se manifiesta desde el mismo título, “Peter Pan & Wendy”.

La elegida para ese rol ha sido la estadounidense Ever Anderson, la hija de 15 años de la actriz Milla Jovovich y el director Paul W.S. Anderson, que se dio a conocer haciendo la versión joven del personaje de Scarlett Johansson en “Black Widow” (2021).

El joven actor británico Alexander Molony, que encarna a un Peter Pan despreocupado, adolescente y un poco egoísta, considera “un privilegio hacer un personaje arraigado en la infancia de la gente desde hace tantos años”.