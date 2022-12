Matt Damon reveló la razón por la que le costó trabajo besar a Jolie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Varias nominaciones a los Óscar y dos Globo de Oro, entre otros reconocimientos importantes de la industria del cine, son los que tiene en su haber Matt Damon. Mientras que Angelina Jolie acumula en su haber dos estatuillas doradas de la academia y tres de los segundos premios mencionados.

No caben dudas de que tanto la actriz de 47 años, como el actor de 52, son estrellas solicitadas de Hollywood y siempre dejan en lo más alto los papeles que les toca interpretar. Lo que pocos saben, fuera de los grupos cinéfilos y de fans de los artistas, es que ellos trabajaron juntos en 2006 en la película "El buen pastor".

Este drama de espionaje y acción dirigido y protagonizado por Robert De Niro, dura 168 minutos y además de contar con las actuaciones de Jolie y Damon, también integraron el elenco: Billy Crudup, Eddie Redmayne, John Turturro, Alec Baldwin y Joe Pesci, entre otros. La trama aborda hechos basados en una historia real y sigue las vivencias de Edward Wilson, un hombre que durante la Guerra Fría asume ser espía.

La cinta de ficción se basa en la vida de James Jesús Angleton, uno de los fundadores de la CIA. Mientras que la ex esposa de Brad Pitt interpretó a Margaret "Clover" Russell, el artista estadounidense encarnó a Edward Wilson. Es por eso que dentro de la trama del audiovisual, ambos tuvieron que llevar a cabo escenas románticas.

Lo que sucedió con este objetivo es que el protagonista de "The Martian" (2015) no se sintió muy cómodo con su colega. "Hacer una escena romántica con la novia de un buen amigo tuyo es muy raro. Todos nos conocemos" reveló Matt ante la prensa en ese entonces. De esa experiencia es que el actor no pudo hacer su trabajo con la soltura y la profesionalidad que lo caracteriza.

Por su parte, Angelina reveló en una de sus entrevistas: "La realidad es que ambos estamos con personas que no le dan importancia a esto porque nos conocen. Y la diferencia entre besar a Matt y besar a Brad es muy simple, uno es mi amigo y el otro mi novio".

Lo que la filántropa quiso decir es que el protagonista de "Troya" no le dio mucha relevancia a las escenas que tenían que filmar.