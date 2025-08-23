logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Matute suspende concierto en Cuernavaca por fuertes lluvias

Por El Universal

Agosto 23, 2025 12:32 p.m.
A
Matute suspende concierto en Cuernavaca por fuertes lluvias

Las lluvias de esta madrugada provocaron la suspensión del concierto del grupo Matute, organizado por el empresario Federico Figueroa, quien fue el encargado de anunciar la cancelación del evento porque el agua entró hasta los camerinos.
En medio de una fuerte lluvia que cayó sobre la zona metropolitana del estado, el empresario y los exdiputados Roberto y Julio Yáñez Moreno, socios de Federico Figueroa, comunicaron que Matute no saldría a escena debido a que el agua había ingresado al recinto ferial.
En videos que circulan en redes sociales se ve el ruedo del recinto prácticamente inundado y a un empresario comunicando que devolvería el pago de las entradas. Antes de la presentación de Matute participaron otros grupos por casi una hora, pero la lluvia arreció e interrumpió el evento.
El viernes las autoridades capitalinas advirtieron que caería una lluvia fuerte y llamó a la población a tomar precauciones porque la precipitación del jueves por la noche y parte de la madrugada del viernes dejó daños severos en calles y 43 casas de Cuernavaca.
Las afectaciones fueron tan severas que el Ejército activó el Plan DNIII.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matute suspende concierto en Cuernavaca por fuertes lluvias
Matute suspende concierto en Cuernavaca por fuertes lluvias

Matute suspende concierto en Cuernavaca por fuertes lluvias

SLP

El Universal

Ninel asegura que fue ella quien se salió de La casa de los famosos
Ninel asegura que fue ella quien se salió de La casa de los famosos

Ninel asegura que fue ella quien se salió de "La casa de los famosos"

SLP

El Universal

PUBLICA TEMA INÉDITO
PUBLICA TEMA INÉDITO

PUBLICA TEMA INÉDITO

SLP

Redacción

EL CANTANTE LANZÓ AYER ´LONELY NIGHT IN THE PARK´, SACADO DE LAS SESIONES DE GRABACIÓN DE ´BORN TO RUN´, UNO DE SUS ÁLBUMES MÁS EMBLEMÁTICOS HACE 50 AÑOS

Daddy Yankee será invitado estelar en Semana Billboard Música Latina 2025
Daddy Yankee será invitado estelar en Semana Billboard Música Latina 2025

Daddy Yankee será invitado estelar en Semana Billboard Música Latina 2025

SLP

AP

Tras su retiro en 2022, Daddy Yankee vuelve con su nuevo tema 'Sonríele' y se une a la Semana Billboard de la Música Latina 2025 para compartir su experiencia.