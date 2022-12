Mauricio Mancera responde a López Gavito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La salida de Mauricio Mancera de "MasterChef Celebrity" ha causado revuelo en redes sociales, pues a lo largo de la competencia se convirtió en uno de los participantes consentidos, por su gran ingenio y esfuerzo, así como por sus demostraciones de solidaridad con otras y otros competidores, sin embargo, hubo quienes no terminaron de convencerse del talento culinario del conductor, como fue el caso de Arturo López Gavito, quien estimó que Mancera llegó a esas alturas del reality por su buena suerte.

Para Mauricio Mancera, su paso por "MasterChef Celebrity" no fue sólo un aprendizaje a nivel gastronómico, sino que fue una experiencia tan enriquecedora como volver a la época escolar, según estimó en su visita a "Venga la alegría", donde explicó que se relacionó con 20 personas muy distintas, lo que hizo explotar su parte más social, debido a que al crecer, la mayoría de veces, nos relacionamos sólo con personas afines a nosotras y nosotros mismos.

"Aquí vuelves a convivir con las personas con las que no tienes nada que ver; fue un ejercicio bastante interesante e enriquecedor", expresó.

Otra de las grandes sorpresas que vivió el conductor, a lo largo de los 16 episodios en los que fue participe, -contó- fue la amistad que cosechó ya no sólo con las y los participantes de "MasterChef", sino con los jueces del reality, de quienes ya se convirtió en gran amigo, pues Mancera confió que se reunió con el chef JoseRa pare ver juntos el capítulo de su expulsión, así como había conversado recientemente con el chef Pablo Albuerne, quien denominó a Mau como "un gran cocinero" y como "uno de sus mexicanos favoritos".

"He conocido a personas que ya las adopté de por vida", compartió.

Además, el conductor se dijo "más que sorprendido" de haberse acercado a la semifinal del reality, ya que durante las primeras transmisiones, era uno de los participantes que parecía tener menos potencial para destacarse en la cocina, pero a semana a semana demostró no sólo su buen humor para relacionarse con sus compañeras y compañeros, sino que tenía buen sazón y buenas ideas para presentar platillos arriesgados y originales.

"Fue un gran trayecto, fue un gran viaje; lo disfruté muchísimo (...) una de las mejores experiencias de mi vida", estimó.

Así fue que Mancera se ganó el respeto y reconocimiento de las y los otros participantes, sin embargo, hubo un competidor en especial que, hasta el último capítulo, consideró que el conductor seguía en el programa sólo por buena suerte; nos referimos a Arturo López Gavito.

Ante la postura de López Gavito, Mauricio indicó que una persona que llega a esas alturas de la competencia, tiene que contar con otras habilidades además de la suerte: "Yo creo que después de tantos programas en un reality, o sea la suerte te acompaña un trayecto, pero ya después tienes que demostrar...".

Mau también confesó que, de entre todas y todos sus compañeros, fue López Gavito con quien convivió menos. "Con Gavito fue con las personas con que menos conviví fuera de cámaras, yo no tengo ningún problema y es un gran cocinero, por eso sigue ahí", mencionó.

Finalmente, el conductor dio a conocer la noticia que tanto él como otras y otros excompetidores, como Alejandra Toussaint, Ricardo Peralta, Diego Fernández y los productores del programa pasarán Año Nuevo en España, región a la que viajarán para visitar al chef Pablo y pasar esta festividad conociendo las costumbres decembrinas madrileñas.

Usuarios explotan por la salida de Mau Mancera de "MasterChef Celebrity"

El cariño que inspiró el conductor a las y los televidentes fue tal que su nombre ya es tendencia en Twitter, pues son un sinfín de posts los que están dedicados a Mancera, en los que las personas le hacen saber su apoyo, pues aseguran que no debió de haber abandonado el reality, ya que lo consideran el ganador de la competencia, pese a que no se lleve el título oficial.

Ahora, la semifinal de la cocina más famosa de México se debatirá entre Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta.