Mayer lamenta que por defender a Alexa Hoffman reciba ataques

Sergio Mayer se siente feliz de la resolución legal que condenó al actor Héctor Parra tras ser acusado por su hija Alexa Hoffman de abuso sexual y corrupción de menores, Parra fue sentenciado a 10 años 6 meses de prisión, y aunque a Mayer lo han criticado por "metiche", él se defiende y critica a los que aún apoyan a Parra.

"Ahora resulta que un pederasta sentenciado es la imagen de la injusticia", lamenta el actor, quien en entrevista con diversos medios, entre ellos "Venga la Alegría", explicó que se involucró en la defensa de la hija de Ginny Hoffman porque Alexa se acercó a él, lo mismo ha hecho con otros casos desde hace años, y asegura que lo seguirá haciendo, y que le causa satisfacción saber que se hizo justicia.

"No me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país y me siento tan orgulloso de Alexa, de lo que hizo y de lo que generó porque cómo la siguen atacando", expresó Sergio.

Sergio Mayer lamentó que a raíz de que brindó su ayuda a Alexa Hoffman en el caso de Héctor Parra, no han pasado los ataques para él y su familia, lamentó que las amenazas cada vez sean más fuertes que hasta una de sus hijas le haya propuesto que contrataran guaruras.

"He recibido ataques, mentadas, mi familia, mis hijas, Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí, me han dicho cosas de mis hijas tremendas", expresó molesto.

Sobre las críticas que recibió en redes por aparecer en ropa interior en una entrevista, donde fue captado por accidente en calzones, Mayer se defendió de aquellos que compararon este hecho con el caso de Héctor Parra, quien fue acusado en su momento de dormir en bóxer con sus hijas, señalamiento que él negó.

"Me encueré durante 10 años en Sólo para mujeres, salí en calzoncillos ... ahora falta que no pueda andar en ropa interior en mi casa, pero yo no acoso a mis hijas, ni las toco ni las molesto ni hago corrupción con ellas entonces hay una gran diferencia", puntualizó el exdiputado, quien para variar también fue cuestionado por el ex de su esposa Issabella Camil, es decir, por Luis Miguel.