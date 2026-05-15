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Megafiesta mundialista

Shakira, Madonna y BTS estarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Por AP

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Megafiesta mundialista

La final de la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo repleto de estrellas, encabezado por Madonna, Shakira y la boy band BTS.

La FIFA anunció que, por primera vez, la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio incluirá un concierto al estilo del Super Bowl.

El organismo rector del fútbol indicó que el espectáculo respaldará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que reunirá "la música y el fútbol en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial".

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"Todos los niños deberían tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible", publicó Infantino en Instagram.

El espectáculo estará a cargo de Chris Martin, de Coldplay.

Los espectáculos de medio tiempo no son habituales en el fútbol, eventos como la final de la Liga de Campeones incluyen un concierto, pero es previo al partido. The Killers encabezarán el 30 de mayo el partido más importante del fútbol de clubes europeo entre Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest.

No se sabe cuánto durará el espectáculo de medio tiempo de la Copa del Mundo, pero se supone que el descanso en el fútbol no debe superar los 15 minutos.

La FIFA lo describe como "un momento singular en la intersección del deporte, la cultura y el propósito, transmitido en vivo a todo el mundo".

La Copa del Mundo es organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México y se disputa durante junio y julio.

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