MEGAN THEE STALLION ES HOSPITALIZADA
La rapera y actriz Megan Thee Stallion fue hospitalizada de emergencia la noche del martes en Nueva York, luego de presentar un malestar repentino durante su participación en el musical de Broadway "Moulin Rouge! The Musical".
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el incidente se originó tras una llamada de auxilio desde el teatro, donde se reportó que una persona tenía dificultades para respirar. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la artista a un hospital cercano para su atención inmediata.
Un representante de Megan confirmó a TMZ que la cantante comenzó a sentirse "muy indispuesta" durante la función, por lo que se tomó la decisión de llevarla de inmediato a un centro médico, donde sus síntomas están siendo evaluados. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud, aunque se aseguró que se informará conforme haya actualizaciones.
Lupillo Rivera anuncia compromiso con Taina Pimentel
El Universal
La pareja compartió imágenes del anillo y mensajes de amor en redes sociales.
La rapera fue trasladada al hospital por agotamiento y deshidratación durante su debut en Broadway.
Alfredo Adame ganó 250 mil dólares en pelea contra Carlos Trejo
El Universal
Carlos Trejo cobró 300 mil pesos por la pelea organizada en la Arena Monterrey.