Mensaje inesperado de Tanya Vázquez a la reina de Miss Universo 2025

La actriz de La Fea más bella, Tanya Vázquez, se une a la conversación sobre Miss Universo 2025

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:32 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, en redes sociales volvió a viralizarse una escena de "La fea más bella" donde se menciona el nombre de Fátima Bosch, quien en aquel entonces tenía apenas 6 años. En la historia, la actriz Tanya Vázquez interpretó a un personaje con ese nombre, aunque no guarda ningún tipo de relación con la actual reina de Miss Universo 2025 y fue creado exclusivamente para la televisión.

Aprovechando la conversación que surgió entre los fans del certamen y los seguidores de la telenovela, Tanya decidió sumarse a la tendencia después de que el público confundiera por error el nombre de su personaje con el de la modelo mexicana.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz comentó que le pareció sorprendente ver que ambas coincidieran en nombre y que internautas relacionaran su papel con la recién coronada reina universal.

"Qué curioso es el universo. Hace años interpreté a Fátima Bosch en ´La Fea Más Bella´, un personaje lleno de chispa, humor y momentos inolvidables. Y hoy Miss Universe la tenemos en la vida real", escribió Tanya Vázquez.

Además, agradeció a sus seguidores por recordarla a más de 18 años de la emisión del melodrama protagonizado por Angélica Vale y Jaime Camil, y expresó su alegría por las coincidencias que la llevaron nuevamente a la conversación pública y especialmente hacía la reina de belleza mexicana.

"Coincidencias que me sacan una sonrisa y me recuerdan que cada personaje deja huellas inesperadas. Fátima Bosch vivió en la ficción, pero sigue apareciendo en la vida real mágicamente @fatimaboschfdx", concluyó en su mensaje".

Mientras tanto, Fátima Bosch, tras su coronación como Miss Universo 2025, ya inició sus primeras actividades como embajadora del empoderamiento femenino. Como parte de sus compromisos oficiales realizará una gira de medios, asistirá a eventos de patrocinadores y comenzará a trabajar en los proyectos sociales que desarrollará durante su reinado.

