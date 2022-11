México me hizo nacer de nuevo: Margarita Gralia

A-AA+

Margarita Gralia celebró rodeada de flores y aplausos 40 años de carrera artística en una función especial de la puesta en escena Los guajolotes salvajes, durante la cual agradeció su renacer en México.

"Yo elegí este país para vivir, para hacerlo mío. En un momento dado una situación que parecía ser difícil se volvió maravillosa, porque yo volví a nacer en este país, no solamente tengo un pasaporte mexicano, yo ya soy de todo corazón mexicana. Dios bendiga a México y a su gente", expresó emocionada.

La actriz nacida en Buenos Aires, Argentina, ofreció una divertida función el viernes en el Teatro del Centro Cultural San Ángel acompañada de Raquel Garza, Beatriz Moreno, Alexa Martín, Roberto Blandón y Sergio Lozano.

La historia trata sobre Masha, Vanya y Sonia, tres hermanos bautizados en honor a personajes de Antón Chéjov, porque sus padres eran amantes del teatro. La familia es mantenida por Masha, una caprichosa estrella de tv que vuelve a casa acompañada de un joven amante que desata hilarantes situaciones.

Después de casi dos horas de risas que puso al público de pie, el productor Morris Gilbert subió al escenario para invitar a dos grandes amigos de Margarita en su noche, Sergio Basáñez y Anette Michel.

"Margarita, te amamos, has sido un ejemplo de vida para todos nosotros", expresó Michel.

"Lo que más me gusta es que me has dicho que México se ha vuelto tu país y que está en tu corazón. Yo le agradezco a la vida que hayas decidido venirte acá, porque si no no hubiéramos tenido el placer de gozarte", añadió Basáñez.

Margarita extendió su agradecimiento a la gente que la trajo a México: Raúl Astor, Hugo López y Héctor Suárez. "Son mis ángeles que me cuidan desde allá en el cielo", indicó.