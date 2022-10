México se rinde ante Bad Bunny

A-AA+

Si buscáramos al artista latino con mayor proyección internacional en este momento ese, sin duda, sería Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Los números hablan. A través de datos que fueron obtenidos de la plataforma Spotify, el mes pasado el puertorriqueño fue el más escuchado en el mundo con más de 535 millones de reproducciones en todo septiembre, de las que más de 223 millones (equivalente a 41.47%) las aportó México.

"Somos el país de Bad Bunny en cuestión de consumo musical", asegura Pepe Campa, locutor de Reactor 105.7 FM y Xplora 106.5 FM.

"Lo atribuyo a su visita a México en diciembre (en el Estadio Azteca), la gente está muy emocionada. Si lo hemos visto en el Super Bowl en el medio tiempo o haciendo películas con Brad Pitt, sería una necedad y una estupidez darle la espalda a la realidad de que es el artista del momento en nuestro país".

De acuerdo con los datos de la plataforma más popular en consumo de música (tiene 350 millones de usuarios y 150 millones de suscriptores, según CNN), a nivel global Bad Bunny estuvo por encima del grupo surcoreano BLACKPINK (que ocupó el segundo lugar), y que Harry Styles, tercero.

A decir del experto en música, que el intérprete de "Tití me preguntó" tenga acaparado el mercado, al menos el de México, no es casualidad.

"Aunque no cuenta con el apoyo radiofónico, porque no es amigable a la radio, finalmente la fuerza de las redes sociales y de las plataformas de streaming están totalmente con él en nuestro país", explica.

-México es reggaetón

Pero si bien en septiembre Bad Bunny fue el número uno, el mes que empieza pinta igual de positivo para el cantante de 28 años, en México.

De acuerdo con el recuento de la primera semana de octubre en Spotify, el género más escuchado fue el urbano. Aunque sólo estuvo en primer lugar en dos de las nueve ciudades más importantes de la plataforma (Tijuana y Ciudad Juárez) tiene hasta seis canciones dentro del top ten.

El que hasta ahora tiene más números uno, la colaboración entre Bizarrap y Quevedo es, curiosamente, un tema con toques trap, una variante del urbano ("Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52").

Para Pepe Campa es señal de que el género urbano no va a pasar de moda rápidamente pero también es una muestra de que todo está "empantanado", tal vez por falta de opciones de otros géneros o artistas atractivos.

"Lo urbano es una moda que está pegando como un martillo porque principalmente los jóvenes no han encontrado una mejor opción para dejar atrás el reggaetón", considera Campa.