Michael Bublé y su dura prueba familiar antes de llegar su hija

De nueva cuenta la felicidad se manifiesta en la vida del cantante Michael Bublé, quien anunció la llegada de su cuarto hijo, una niña a quien han puesto por nombre Cielo, y quien lo ha vuelto loco de emoción, un panorama muy distinto al que vivó en 2016, cuando su familia tuvo que atravesar una dura prueba.

En ese entonces, Bublé y su esposa, la actriz Luisana Lopilato, acababan de recibir a su segundo hijo Elías y se preparaban para viajar a Argentina, tierra natal de Luisana; pero los planes se cancelaron después de Noche de brujas, debido a una enfermedad de su hijo mayor Noah.

Aunque al principio pensaron que se trataba de un cuadro de paperas, los doctores les dieron un diagnóstico devastador, el pequeño tenía cáncer de hígado: "Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor, Noah, que está recibiendo tratamiento en Estados Unidos. Siempre hemos reiterado lo importante que es para nosotros la familia y el amor que sentimos por nuestros hijos", anunció la pareja en un comunicado, donde además explicaban que se retirarían temporalmente de los escenarios.

"Luisana y yo haremos un paréntesis en nuestras carreras para dedicar todo nuestro tiempo y nuestra atención para que Noah se recupere. En estos momentos difíciles, pedimos que recen por nosotros y respeto a nuestra privacidad. Tenemos un largo viaje por delante y esperamos que con el apoyo de la familia, amigos y fans de todo el mundo ganemos esta batalla", agregaron.

Dos años después el cantante compartió con al diario australiano The Herald Sun y al medio ET Canadá, cuando Noah ya había sido declarado en remisión (sin células cancerígenas en su sistema) y con buena salud, que ese tiempo para él y su familia fue muy complicado y de mucho aprendizaje, sobre todo porque le quedó claro lo que realmente es importante.

"De repente estuvo claro que nada es importante, ya sabes. Lo que había sido importante para mí durante muchos años era incorrecto. Como cuántos discos había vendido, como ¿Qué quieres decir con que no se han agotado las entradas? Cuando pasamos por el cáncer de Noah, el primer momento fue como un golpe. Me recuerdo sentado en la habitación del hospital pensando en récords de ventas o memes o alguna de esas mierdas y en un segundo todo fue clarísimo", expresó el cantante en dicha entrevista.

También dijo al Daily Mail y The Sun, que en esa etapa tuvo que escuchar que varios promotores y su equipo, le dijeran que si daba ese paso corría el riesgo de que su carrera se terminara, porque la gente olvida rápidamente; pero Bublé comentó que en ese momento no tenía claro si regresaría o no a cantar.

Por fortuna Noah se encuentra actualmente creciendo y feliz al lado de sus hermanos y ahora con su nueva hermanita, quien llegó a traer más felicidad a sus famosos padres.