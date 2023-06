Michael J. Fox cumple 62 años

La cima del éxito llegó pronto para Michael J. Fox en 1985, pues con 24 años protagonizó "Back to the future" ("Volver al futuro"), una de las trilogías de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Sin embargo, también llegó pronto el mal Parkinson, enfermedad que lo aqueja desde los 29 años, cuando fue diagnosticado.

Su vida no ha sido nada sencilla desde entonces. Durante la filmación de la tercera parte de "Back to the Future" ya presentaba algunos de los síntomas característicos de esta enfermedad. Un par de años atrás había contraído matrimonio con Tracy Pollan y había tenido su primer hijo, así que tras la cruda confirmación del diagnóstico vino una época de depresión y alcoholismo que casi termina no solo con su matrimonio, sino también con su vida.

Hace algunos meses habló abiertamente de lo difíciles que han sido los últimos años debido a las múltiples caídas, fracturas y operaciones que ha tenido. Se le ve cansado, a pesar de todos los esfuerzos que hacer para tener siempre la mejor actitud frente a la vida. Este 9 de junio, cumplió 62 años mientras sigue su lucha personal por vivir, aunque ya reconoce que a la muerte le ha dejado de tener miedo.