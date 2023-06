Michelle Rodríguez sí salió de "40 y 20" por pedir aumento de salario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Michelle Rodríguez habla por primera vez acerca de su supuesto despido de "40 y 20", serie de Televisa donde interpretó a la carismática "Toña" a lo largo de nueve temporadas, luego de que una famosa conductora revelara que los ejecutivos de la televisora habían denegado la petición de la actriz, quien buscó un aumento de sueldo (junto con otros actores del elenco), confirmando que ya no formará parte del proyecto que la catapultó dentro de la pantalla chica.

Pese a que, desde muy joven, Michelle supo que quería convertirse en actriz, no debutó en la pantalla chica sino hasta después de haber cumplido con sus compromisos académicos, graduándose de la carrera de comunicación visual: fue hasta el 2012, a sus 29 años, cuando obtuvo su primer papel en la telenovela "Amores verdaderos", sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento cuatro años más tarde, cuando se estrenó la primera temporada de "40 y 20".

Este proyecto, dirigido por Gustavo Loza, fue uno de los más aceptados por la audiencia, en una época en que Televisa impulsó nuevamente los programas de comedia, por lo que cuando, hace unas semanas, Shanik Berman informó que el programa había sido cancelado, debido a que varios integrantes del elenco habrían solicitado un aumento de sueldo grupal, lo que no habría caído en gracia de los creadores del show, dicha noticia shockeó a las y los fans de la serie, pues el personaje de Michelle es uno de los consentidos, por no decir que es el que más reacciones positivas ha provocado.

Como consecuencia, contó la periodista en "Todo para la mujer", los ejecutivos prescindieron de los actores de la serie, por lo que se habría cancelado, luego de nueve temporadas al aire, las cuales alcanzaron altos niveles de audiencia.

Fue en este contexto que las cámaras de "De primera mano", a propósito de la premiere de "Transformers: El despertar de las bestias", cinta en la que la actriz participó doblando la voz en español de uno de los personajes, que le preguntaron a Rodríguez si era cierto que había perdido su empleo dentro de la serie de Televisa, como se había asegurado hace unas semanas en el programa de Maxine Woodside.

Y aunque la actriz no confirmó ni negó explícitamente lo sucedido, dio a entender que las cosas habían sucedido tal y como se ha especulado:

"Supongo que esas cosas pasan, mira, uno va apechugando, yo creo que soy fiel a mi trabajo, soy fiel al compromiso y nada... que las oportunidades también sean justas es importante, si es por una sola de sueldos, bueno... merecemos sueldos justos todos, no no´mas nosotros, todos", indicó.

Cabe mencionar que Michelle es la única de las integrantes del elenco que ha emitido algún comentario acerca de la cancelación de "40 y 20".