Michelle Salas anuncia su compromiso en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Tras un sinfín de especulaciones, Michelle Salas hizo uso de sus redes sociales para, por primera vez hablar sobre su vida sentimental, y confirmar su compromiso con Danilo Diazgranados, un empresario venezolano con quien mantiene un noviazgo desde hace casi siete años.

La hija de Luis Miguel, contrario al hermetismo con el que siempre se ha manejado el cantante, decidió gritar a los cuatro vientos su amor y que muy pronto llegará al altar para unir su vida a la de su novio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Salas compartió un par de románticas fotografías en las que no sólo aparece más enamorada que nunca junto a su futuro esposo, también presume el enorme anillo de compromiso con el que sellaron la promesa de matrimonio.

Por si fuera poco, la joven modelo también le dedicó un tierno mensaje a su amado, y aunque fue muy breve, en cada palabra expresó lo ilusionada que está por esta nueva etapa juntos: "El comienzo de para siempre. Nosotros", escribió al pie de las imágenes a blanco y negro.

Las muestras de cariño y los mensajes de felicitación hacia la pareja no se hicieron esperar; amigos, algunos famosos y hasta los fans de "El Sol" reaccionaron a la noticia y empezaron a etiquetar al intérprete de "La incondicional" para hacerlo partícipe de este momento en la vida de su primogénita, y es que recordemos que la relación entre padre e hija ha sido bastante distante.Entre los comentarios que destacaron se encuentra el de la abuela de Michelle, Sylvia Pasquel, y su hermana Camila Valero: mientras la actriz les mandó todo su amor, la joven solo compartió varios emojis con los que expresó la emoción que siente por la felicidad de Salas.Cabe destacar que la también influencer no compartió la fecha en la que su ahora prometido le propuso matrimonio; sin embargo, la noticia llega tan sólo algunas semanas después de que Osmel Sousa revelara, dentro del reality "La Casa de los Famosos", que había sido invitado a la boda de la bisnieta de Silvia Pinal.Pocas han sido las veces que Michelle y Danilo han sido captados por las cámaras y los reflectores, por lo que los detalles sobre su relación son un tanto desconocidos. Lo que sí se sabe es que ambos iniciaron su relación en 2016, luego de que se conocieran en una prestigiosa universidad de Massachusetts, dónde él estudio la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales.Danilo es originario de Venezuela, pero actualmente radica en Miami, donde dirige la empresa "Toys for Boys", dedicada a la distribución de toda clase de accesorios de alta gama como autos de lujo, joyería, relojes, entre otros.