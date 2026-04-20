Michelle Salas felicita a Luis Miguel con foto inédita de su boda

A pesar de ser una de las figuras más visibles en redes, Michelle Salas aprendió de su famoso padre, Luis Miguel, a mantener los momentos más personales alejados del ojo público; sin embargo, en ocasiones especiales suele romper su propia regla.

Este 19 de abril fue una de ellas. Con motivo del cumpleaños 56 del cantante, la modelo dedicó un emotivo mensaje al intérprete de "La incondicional", mismo que acompañó con una fotografía inédita.

La imagen corresponde a un momento sumamente íntimo de su boda con el empresario Danilo Díaz Granados, celebrada en octubre de 2023 en la Toscana italiana y a la que "Micky" asistió.

En la postal se puede ver a Michelle vestida de novia, sonriente y a mitad de la pista de baile. Junto a ella, y fundido en un tierno abrazo aparece el llamado "Sol", aunque su rostro no puede apreciarse pues quedó de espaldas a la cámara.

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"¡Te amo, papu! Happiest birthday (el cumpleaños más feliz). Que sean muchos años más celebrando tu vida", escribió la hija mayor del cantante.

El gesto, aunque breve, vuelve a colocar en la conversación la relación entre ambos. Durante años, el vínculo estuvo marcado por la distancia. Luis Miguel la reconoció públicamente cuando ella tenía 18 años y, aunque se mantuvieron en contacto, la relación atravesó dificultades.

Uno de los episodios más visibles ocurrió tras el estreno de Luis Miguel: La serie; producción que generó incomodidad en la joven por la forma en que se abordó su historia personal.

Sin embargo, los rumores de un distanciamiento terminaron en 2023, cuando el cantante hizo una pausa en su gira para viajar hasta Italia y estar en uno de los momentos más importantes en la vida de su hija.

Además, en abril de 2024, la bisnieta de Silvia Pinal sorprendió al mundo al publicar, por primera vez, una fotografía al lado del cantante.