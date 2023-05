“Miembros al aire” reemplaza a “El Burro”

CIUDAD DE MÉXICO. - Jorge “El Burro” Van Rankin reveló el pasado 2 de mayo que fue despedido del programa “Miembros al aire”, producción en la que trabajó por 14 años, y ahora ya sabe quién llegará a sustituirlo.

Si bien, el presentador dijo que se tomó con calma la noticia, pues tiene otros proyectos en puerta, lamentó la forma en la que fue notificado al respecto.

Tras esto, Van Rankin fue invitado a “La Saga Fut”, en donde destapó a el nombre del nuevo conductor.

“Esto está grabado el 1 de mayo. Me corrió el señor Damián Villar (presidente de Televisa Networks) y nunca me lo dijo. Me mandó con el productor”, inició la anécdota.

Jorge detalló que ahora será Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, quien se acomodará junto a Paul Stanley y José Eduardo Derbéz: “Le mando muchos saludos. Él no tiene nada que ver”, dijo.

Cabe mencionar que Lozanne ya había formado parte del programa hace cuatro años, sin embargo, el presentador reiteró su molestia por no obtener una respuesta sobre su despido.