El Regreso Triunfal de Miguel Bosé al Escenario

Miguel Bosé regresa al escenario tras un largo silencio. Alejado del público por una disfonía que le arrebató la capacidad de hablar, el cantante no se presentaba en vivo en México desde 2017, cuando terminó su gira "Estaré"; pero este martes, en conferencia de prensa, Bosé asegura que ese capítulo ha quedado atrás.

"Imagínate a un futbolista cuando se le rompen los ligamentos, cómo se siente. En esos momentos crees que todo se acabó, pero no. Hay soluciones para todo, y todo se reconstruye", dijo a los medios.

El secreto de su recuperación, explica, no fue una medicina milagrosa ni desarrollados tratamientos, sino tiempo y, sobre todo, paciencia: "Hay que dar con las personas adecuadas, pero todo es tiempo, porque las cosas que se desgastan no se arreglan en cinco minutos ni en seis meses".

Lo que más le costó, recuerda, no fue el dolor físico ni la limitación vocal, sino enfrentar el vacío emocional que la enfermedad provocó. "Cualquier daño físico tiene algo de espiritual, emocional, hay que entenderlas todas para darle tiempo al tiempo. Lo que sí les puedo decir es que quien dice que sufrir sirve, no, para mí no sirve de nada. Sufrir no sirve, hay que ser paciente", reflexiona.

Ahora que planea su regreso a la música, Bosé asegura que se siente como un reencuentro con un viejo amigo, con un antiguo amor o un pariente que llevas años sin ver:

"Es como volver a ver a tu hermano después de mucho tiempo. Le echas de menos, te lo encuentras y le das un abrazo. Hermano, ¡estás aquí!".

Y de la misma manera que celaría un momento tan especial, es que celará esta próxima gira; por lo que, adelantó, no compartirá escenario con nadie.

"No quiero ver a nadie en ese escenario, o lo mato. Esta gira es mía, y solo mía. Estoy harto de los duetos. Parece que ahora todos ven el éxito en los duetos, pero no, también se puede hacer una carrera en solitario, que no se nos olvide", agrega.

El proceso de regreso, aunque satisfactorio, no fue sencillo. Después de ocho años en pausa, Bosé confiesa que el primer día de ensayo estuvo lleno de dudas, pero como bien dicen por ahí: "lo que bien se aprende, nunca se olvida".

"Llegas el primer día aterrado, pensando cómo se caminaba encima del escenario, cómo voy a llenar el espacio. Arranca la música, te pones a cantar y el escenario te queda chico. Tenía muchas preocupaciones, pero es como andar en bicicleta: no se olvida".

A la fecha, con la dinámica retomada, Bosé asegura que se siente más preparado que nunca. Y está convencido de que aquellos que lo vean el próximo 14 y 15 de marzo en el Auditorio Nacional no solo disfrutarán de su regreso, sino que serán testigos de una versión renovada de Miguel Bosé.