Miky Huidobro presenta su proyecto solista en Tecate pa'l Norte 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).-

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, se presentó ayer en ele, instigador, como suele ser, bromeó a la hora de invitar a los asistentes a presenciar su show; sarcástico dijo que, quienes lo vieran tocar, obtendrían una cantidad de dinero patrocinada por el "PRIAN", alianza política con la que ha sido asociado, por mostrar animadversión a la administración de la 4T."El" fue uno de los artistas que tocó durante eldel "pa´l Norte". A diferencia de lo que sucedió la noche anterior, con su actuación con-en un show acústico-, el bajista presentó su, en el que cuenta únicamente con el soporte de Silvana Vega, su baterista.Momentos antes de subir al escenario "Fusión",a los asistentes al festival a verlo tocar y, sin dejar pasar la oportunidad, hizo referencia a lasa la que se ha enfrentado por sus dichos acerca de la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la, ya que estos señalamientos han provocado que, quienes no comparten su postura, afirmen que es un aliado de los partidos políticos de oposición."¿Qué pasó, banda?, les habla, "el", los espero en el, 3:35 (pm), va haber 100 pesos a quien le caiga y estamos patrocinados por el ´PRIAN´, recuerden, amigos, por el ´PRIAN´", dice en el video.El bajista interpretó, entre ellos varios que forman parte de susolista, como "Changa su madre", "Ecoloco", "" y "Misa negra".Eldel año pasado, durante el primero, de dos conciertos, queofreció en el, antes de interpretar su éxito "Gimme tha power", Miky hizo alusión a que, antes de la 4T, México se encontraba en una mejor situación que la que atravesaba en épocas actuales, aseverando que "éramos un país bien ching*n", comentario que le mereció variasde la banda comenzaron a afirmar que los integrantes de "", luego de ser una banda contestataria desde sus inicios, ahora se había aliado con partidos que se oponían a las políticas actuales, como es el caso del PRI y el PAN.