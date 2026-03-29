Fallece periodista Jesús Pereda, el Domingo de Ramos
Periodista íntegro y respetad, destacó en la radio local y nacional durante décadas
José de Jesús Pereda Pérez, conocido cariñosamente en el largo periodístico como Chuy Pereda, falleció este Domingo de Ramos y la noticia tomó por sorpresa al sector radiofónico y a los periodistas.
Jesús Pereda llevó unas muy larga trayectoria en la radio, como una voz destacada que hizo toda una época en la locución, de cuando trabajar en la radio exigía rigurosos exámenes para obtener una licencia.
Jesús Pereda nació en San Luis Potosí el 1 de Mayo de 1946, y desde muy pequeños se interesa por la radio. Trabajo por algún tiempo en Durango y regresó para instalarse en San Luis Potosí y comenzar aquí una larga carrera radiofónica.
Entre otros proyectos, trabajo en la XEEQ, La Pantera, desarrollo trabajo en Sistemas Informativos del Centro para el Noticiero Radiofónico "Más", fue el autor intelectual del nombre "Plano Informativo" para el noticiero de Radio que se transmitió por La Rancherita y entre otros planes, también trabajó para XHSLS, Canal 9, en espacios de producción y generación de contenidos.
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Periodista hasta sus últimos días, Jesús Pereda se ganó el aprecio de quiénes lo rodearon. Fue un hombre íntegro y se mantuvo fiel a sus principios.
Descanse en paz.
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