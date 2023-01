Miley Cyrus está de regreso: anunció un nuevo álbum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- La espera terminó para los millones de fans de Miley Cyrus. La cantante anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio llamado "Endless Summer Vacation". La fecha de estreno está estipulada para el 10 de marzo y los seguidores de la artista en redes sociales ya están expectantes y ansiosos.

Como "una carta de amor a Los Ángeles", ha dicho la misma Destiny Hope Cyrus, como en realidad se llama la actriz, sobre el concepto de su nuevo trabajo musical. La declaración es una referencia al sitio donde fue grabada toda la obra artística de la joven de 30 años, que fue producida por Tyler Johnson, Mike WiLL Made-It, Greg Kurstin y Kid Harpoon.

La noticia sorprendió a los millones de seguidores que Miley acumula en las redes sociales, donde publicó un adelanto de su nuevo sencillo "Flowers", que se estrenará el próximo 13 de enero, y un avance gráfico de su nuevo álbum de estudio, el octavo en su lista de este tipo de producciones.

Por lo que la compositora ha dejado apreciar, el sonido parece ser diferente a lo que ya ha hecho anteriormente. Su último álbum de estudio fue "Plastic Hearts" (2020) y al parecer esta obra viene a marcar una radical diferencia con sus canciones anteriores, pero siempre enmarcadas en el pop, pop-rock, hip hop e incluso country pop.

"I can love me better" se escucha en parte del adelanto compartido en las redes sociales por quien se catapultó a la fama siendo "Hannah Montana" y además se han podido ver escritos otros versos de la pieza musical que se estrenará en pocos días. Habrá que seguir esperando para escuchar qué nos tiene preparado la artista para su gran regreso a la industria de la música.