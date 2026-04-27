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Milly Alcock se divierte con el duro entrenamiento de "Supergirl"

Craig Gillespie explicó que la película incluye múltiples planetas, idiomas y personajes alienígenas en su trama.

Por AP

Abril 27, 2026 07:23 p.m.
A
Milly Alcock se divierte con el duro entrenamiento de "Supergirl"

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La actriz Milly Alcock y el director Craig Gillespie demostraron que la próxima película de "Supergirl" está llena de acción en la conferencia de cultura pop CCXP en México.

Presentación y detalles de la película

En un adelanto exclusivo, presentado el domingo por la noche en el Thunder Stage ante más de 2.000 asistentes a la convención, muchos de ellos con capas rojas, la prima de Superman, Kara Zor-El, alias Supergirl, interpretada por Alcock, combate a maleantes de otros planetas, hace uso de su visión calorífica y dice que Kal-El es un nerd.

"Fue a la vez emocionante e intimidante, porque es todo un mundo que hemos creado. Hay unos nueve planetas a los que vamos. Hay cinco idiomas. Probablemente 60 alienígenas diferentes que podemos ver", dijo Gillespie, director de filmes como "I, Tonya" ("Yo, Tonya"), "Lars and the Real Girl" ("Lars y la chica real") y "The Finest Hours" ("Horas Contadas").

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Entrenamiento y debut cinematográfico de Milly Alcock

"Supergirl" es uno de los estrenos más esperados del verano y llegará a cines el 26 de junio.

Alcock, quien es originaria de Australia y previamente ha actuado en series como "House of the Dragon", "Upright" y "Les Norton", debuta en cine con "Supergirl" y dijo que disfrutó su arduo entrenamiento.

"Fue muy divertido aprender a dar un puñetazo, recibir un puñetazo y girar en un cable. Pero sí, hacía como dos horas de entrenamiento de acrobacias", dijo. "¿Para qué entrenaba? Solo para mantener mi cuerpo intacto", agregó.

La presentación incluyó mensajes de video del director James Gunn y el actor Jason Momoa para los fans. Así como una mención especial al perrito de Kara, que se ganó el cariño del público en el filme "Superman" del año pasado.

"Ella ha perdido mucho, ha llegado a un lugar muy difícil con mucho trauma y su verdadero punto de referencia es Krypto", dijo Gillespie.

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