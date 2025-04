"A Minecraft Movie" recauda 80,6 millones en su segundo fin de semana en cines

NUEVA YORK (AP) — Después de solo dos semanas en los cines, "A Minecraft Movie" ya es el estreno de Hollywood con mayor recaudación de 2025.

La adaptación del videojuego de Warner Bros. siguió su estreno en taquilla con un segundo fin de semana de 80,6 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. A nivel mundial, ha superado rápidamente los 550 millones de dólares.

Después de duplicar las expectativas en su debut global de 300 millones de dólares, "A Minecraft Movie", dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, continuó atrayendo audiencias.

La coproducción de 150 millones de dólares de Warner Bros. y Legendary Entertainment, ha ayudado, al menos por ahora, a revitalizar los cines después de un comienzo desastroso del año.

Antes de "Minecraft", los ingresos de taquilla estaban un 11% por detrás de los del año pasado, pero ahora prácticamente se han igualado.

"The King of Kings", un cuento animado sobre la vida de Jesús dirigido al público cristiano, quedó en segundo lugar con 19,1 millones de dólares en 3.200 cines. La película, basada libremente en un libro infantil de Charles Dickens, incluye un elenco de voces estelar encabezado por Oscar Isaac, Kenneth Branagh y Uma Thurman.

A continuación, el ingreso en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "A Minecraft Movie", 80.6 millones de dólares

2. "The King of Kings", 19.1 millones

3. "The Amateur", 15 millones

4. "Warfare", 8.3 millones

5. "Drop", 7.5 millones

6. "The Chosen: Last Supper (Part 3)", 6 millones

7. "A Working Man", 3.1 millones

8. "Snow White", 2.8 millones

9. "The Woman in the Yard", 2.1 millones

10. "The Chosen: Last Supper (Part 2)", 932,106 dólares