"Mira quién baila": estos famosos concursarán en el programa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La emoción de la competencia vuelve a la televisión, cuando el día de mañana se estrene por Las Estrellas el programa "Mira quién baila", en el cual ocho famosos no sólo compiten por el título de campeón, también lo hacen para ayudar alguna causa social.

Se trata de la décima temporada de este programa de Univision, pero es la primera que Televisa transmite en México, como parte del trabajo conjunto de ambas televisoras.

Durante seis domingos, a partir de las 21 horas, la gente podrá descubrir el talento en la pista del actor mexicano Ferdinando Valencia, la cantante y estrella de musicales María León, la cantante y bailarina puertorriqueña Ana Isabelle, el actor y modelo venezolano Gabriel Coronel, la actriz mexicana Michelle González, el actor mexicano Miguel Martínez, el influencer Jorge Anzaldo y la actriz costarricense Brenda Kellerman; quienes tendrán como pareja a bailarines profesionales.

Su desempeño será observado y calificado por una mesa de jueces integrada por la cantante mexicana Paulina Rubio, Roselyn Sánchez quien es modelo, bailarina y actriz, e Isaac Hernández considerado como uno de los mejores bailarines de ballet del mundo; así que no será sencillo sorprenderlos.

El equipo de "Mira quién baila" se complementa con la actriz y conductora venezolana Chiquinquirá Delgado y el cantante y actor mexicano Mane de la Parra, quienes llevarán la dinámica del concurso hacer los anfitriones, también está Sherlyn que estará detrás del escenario, con la misión de mostrar al público los más interesante de lo que acontece en el backstage, además de presentar contenido exclusivo para ViX.

La complejidad de este concurso no sólo se da por la variedad de ritmos que abordarán, como vals, tango, salsa, merengue, bachata, banda, entre otros, también porque los participantes no tendrán una pareja fija, sino que trabajaran con los mejores bailarines en cada género, así que en ningún momento podrán desconcentrarse o bajar la guardia, haciendo más emocionante esta competencia.