Miss Panamá reacciona a su expulsión de Miss Universo

Dos días después de que Miss Universo anunciara en redes sociales la expulsión de Italy Mora, la representante de Panamá en el certamen de belleza, la modelo reaccionó a la noticia.

En el comunicado oficial, la organización explicó que la decisión se tomó tras una auditoría, pero se mantuvo en completo hermetismo sobre el motivo, con el fin de proteger "información sensible y personal". Esto dio pie a especulaciones sobre posibles violaciones a los estatutos del concurso por parte de la representante de 19 años.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Italy decidió compartir su versión de los hechos, revelando que le informaron el 1 de noviembre, mismo día que se dio el anuncio, que ya no podría desfilar en la próxima edición de Miss Universo: "En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración", escribió.

Mora explicó en su mensaje que la causa de su expulsión fue "incumplimientos con salida de la habitación", lo que puede incluir la falta de cumplimiento de horarios establecidos o no seguir protocolos de seguridad comunes en estos eventos. Admitió que su error se debió a que necesitaba maquillarse "y recoger ítems personales, lamentablemente, confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias".

Una vez aclarada la situación, comentó que consideraba que la medida fue severa y que pudo haberse resuelto con un diálogo o una simple llamada de atención. También manifestó lo complicado que ha sido para ella afrontar esta situación. "Este suceso ha sido difícil de asimilar emocionalmente, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país", expresó con pesar.

Además, se dirigió a sus compatriotas, asegurando que siempre se sintió orgullosa de representar a Panamá y lamentó no poder continuar con su preparación. Pidió "respeto y privacidad" en este difícil momento y, en un mensaje directo a sus detractores, afirmó: "A quien te quiera ver perder, te verá brillar. Ley Universal".

Por su parte, la organización no ha hecho comentarios sobre el post de Miss Panamá.