Miss Universo: ¿Quién es Raúl Rocha, presidente del certamen?

Fátima Bosch se convierte en símbolo de empoderamiento en Miss Universo. Descubre su historia y enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil.

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 09:31 p.m.
Miss Universo: ¿Quién es Raúl Rocha, presidente del certamen?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Este jueves se celebra la 74 edición de Miss Universo en Bangkok, con la participación de 122 candidatas de todo el mundo. Pero más allá de la belleza, el certamen se ha visto envuelto en polémica, protagonizada por la mexicana Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

La tabasqueña no solo ha brillado por su elegancia e inteligencia: se ha convertido en un símbolo de empoderamiento al enfrentar con firmeza las actitudes de Nawat.

Tras los hechos, Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen, condenó la conducta del organizador y anunció medidas inmediatas, señalando que "olvidó lo que significa ser un buen anfitrión".

¿Quién es Raúl Rocha el empresario que ahora lidera Miss Universo? Originario de Monterrey, Nuevo León, Rocha Cantú ha construido una carrera en industrias que van desde la energía hasta la aviación y el entretenimiento. Es director general de CYMSA, fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation, y líder de Legacy Holding Group.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, se ha involucrado en proyectos de filantropía como presidente de Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos AC y ha ocupado cargos públicos en la Canaco Ciudad de México.

En 2023, dio un paso trascendental en el mundo del entretenimiento al adquirir el 50?% de la franquicia global de Miss Universe Organization, convirtiéndose en copropietario junto a Anne Jakkaphong de JKN Global Group.

¿Cuáles han sido las polémicas de Raúl Rocha?

Sin embargo, el ascenso de Raúl no ha estado exento de controversias. Entre las más destacadas se encuentra su vinculación previa con el negocio de casas de apuestas, incluida la cadena Casino Royale, donde en 2011 murieron 52 personas en un trágico incendio.

Asimismo, dentro de la nueva estructura de Miss Universo México, también se han señalado problemas de transparencia, despidos abruptos y acusaciones de "inclusión forzada" como parte de un cambio de modelo. Además, ha sido objeto de críticas por su exposición pública junto a la ganadora de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, lo que desató rumores sobre favoritismo o intereses personales.

