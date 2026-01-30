Molotov obliga a bajar parodia de "Frijolero" y se viraliza en redes

La parodia que Fernando Rivera Calderón realizó del tema "Frijolero", de la banda Molotov, para Operación Mamut se volvió viral luego de que fuera eliminada del canal de YouTube de Canal Once tras una denuncia relacionada con derechos de autor que obligó a la televisora pública a retirar la emisión completa del programa.

A través de sus redes sociales, el también músico y conductor explicó que la baja del contenido ocurrió tras una reclamación atribuida a Universal Music, disquera vinculada a Molotov, lo que derivó en que YouTube ordenara retirar el video.

"En ese programa yo hice una parodia a Frijolero de Molotov, parodias que vengo haciendo desde que estaba en ´El Weso´, por lo menos 20 años haciéndolo en los medios privados y públicos", señaló Rivera Calderón durante la más reciente emisión del programa Operación Mamut.

De acuerdo con su versión, tras notar que el programa ya no estaba disponible, el equipo investigó lo ocurrido y fue el área de plataformas digitales de Canal 11 la que les informó sobre la denuncia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Molotov denunció al programa "Operación Mamut" y los obligaron a bajar la parodia de su canción "Frijolero".



Qué mal envejecieron estos weyes que en su momento fueron un símbolo de rebeldía @MolotovBanda pic.twitter.com/cPgOWcsSpC — Guille Vidal (@eltemagv) January 30, 2026

"Pues de repente se bajó el programa, investigamos qué pasó y la gente de plataformas de Canal 11 nos contó que hubo una denuncia de la disquera de Molotov, de Universal Music, supongo que auspiciada por ellos mismos, que pedían que bajara esa canción, esa parodia por derechos de autor", detalló.

Youtube baja programa completo

Rivera Calderón agregó que, al proceder la reclamación, YouTube ordenó la baja del video completo, lo que implicó que no sólo se retirara la parodia, sino toda la emisión de Operación Mamut en la que fue transmitida.

"La cosa es que procedió esta denuncia de Universal Music, YouTube ordena bajar el video y pues se bajó todo el programa", explicó el conductor.

Asimismo, indicó que actualmente se analiza qué acciones podrían emprender para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir, especialmente al tratarse de un contenido que, según dijo, no tenía fines comerciales.

"Nosotros estamos estudiando qué procede para que esto no vuelva a suceder porque además Canal 11 no monetiza los contenidos y ese solo argumento bastaría para que no se tuviera que bajar", concluyó.