Molotov regresa para retar a la censura y advierte

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Algunas canciones de Molotov fueron coreadas y muy bien recibidas en la época de los 90, pero ahora, con los criterios de inclusión que ha adoptado la sociedad, esos mismos temas bien podrían ser cancelados; sin embargo, y pese a las críticas, la banda no piensa cambiar su esencia pues creen que ninguna palabra es mala, lo que hace la diferencia es la intención con la que la usas.

Las portadas explícitas de sus discos, las letras que incluyen groserías, reclamos políticos y sociales, son el sello característico de Molotov, agrupación que ha trabajado durante más de 27 años con la misma alineación, ahora, previo al lanzamiento de su nuevo disco "Solo de lira", aseguran, no buscan hacer ningún ajuste en su manera de expresarse.

"Las restricciones no nos detuvieron, no nos importaron mucho, seguimos diciendo rolas peladas, pendejo, cosas por el estilo que teníamos en el cajón del olvido y retomamos a este proyecto, y a la vez, cada uno pasamos por momentos distintos en nuestra vida que nutrieron este proyecto", compartió Francisco "Paco" Ayala, bajista del grupo.

Varios de sus colegas han eliminado de sus setlists temás que, en pleno 2023, pueden parecer incómodos o intolerantes para el público, tal como ocurrió con "Ingrata" de Café Tacvba, pero los rockero, a diferencia de los demás, prefiere mantener la línea que los ha llevado a ser una de las bandas de rock hispano más exitosas de Latinoamérica.

"Nuestra postura siempre es la misma, las canciones fueron grabadas hace treinta años y nos enorgullece haber hecho esos discos y los seguimos tocando en vivo, creo que el escenario es lo que nos permite que no haya censura, vas a un concierto y solo te la pasas chingón", señaló Tito Fuentes, guitarrista.

El disco fue grabado en Vancouver de la mano del productor Ros Robinson, y el ingeniero en sonido Mike Fraser, quien ha trabajado con otras bandas como AC/DC, así como de Emmanuel "Meme" del Real, de Café Tacvba, quien les ayudó a llevar sus letras más allá.

"Es la única persona que nos ha hecho cambiar las letras de nuestras canciones, me acuerdo que nos decía ´no limites tu letra, llévala a un lugar a donde más gente pueda escucharla y pueda entenderla´, hizo sacar lo mejor de cada uno de nosotros", compartió "Paco".

Entre otros proyectos a futuro, además del lanzamiento de "Solo de lira" el próximo 30 de abril, la banda ya trabaja en crear el "Molofest", con bandas afines a la banda. Asimismo, no descartan volver al Tianguis Cultural del Chopo para ofrecer un concierto, y según Tito Fuentes, les encantaría presentarse de forma gratuita en el Zócalo capitalino.