La Impactante Carta Abierta de Mon Laferte

En respuesta a la controversia que envolvió a la cantante chilena Mon Laferte, luego de que una de sus exposiciones de arte causara incomodidad entre la comunidad artística de su país, la intérprete de "Tu falta de querer" compartió una desgarradora carta abierta en sus redes sociales. En ella, relató los momentos más oscuros de su vida y cómo las expresiones artísticas la salvaron.

Recientemente, un grupo de al menos 500 artistas visuales firmó una misiva en la que expresaron su inconformidad con la gestión de los museos, galerías y exposiciones, argumentando que figuras del mundo del espectáculo están siendo privilegiadas en la programación de estos espacios. Cabe destacar que la exposición de Laferte, titulada "Te amo. Mon Laferte visual", se extenderá hasta el 16 de marzo en el Parque Cultural de Valparaíso. Los denunciantes aseguran que esta preferencia está reduciendo los plazos asignados a otros artistas previamente programados.

La cruda carta abierta de Mon Laferte

Además de su exitosa carrera como cantante, Norma Monserrat Bustamante Laferte también se ha desarrollado como pintora, presentando exposiciones en Chile y México.

En el audiovisual compartido en su perfil de Instagram, que acompaña su carta abierta, se escucha una voz en off que inicia con las siguientes preguntas: "¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de nada, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso. ¿Se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta".

Mon Laferte hizo una fuerte confesión al detallar que fue víctima de agresiones a temprana edad: "Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13", añade.

La artista continuó su recorrido por sus estudios en los que solo llegó a octavo básico y psoteriormente se dedicó a trabajar.

"Desde esa edad (13) hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien se vendía como mi mánager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos", detalla.

A los 17 años, tuvo que cuidar sola a su abuela, quien sufrió un derrame cerebral que la dejó postrada en cama. En ese momento, asegura, debía salir a cantar para conseguir pañales para su ser querido y ropa para sus presentaciones. La necesidad la llevó a aprender a coser a mano.

Un año después logró una oportunidad en la televisión y comenzó a ganar más por semana, lo que le permitió ayudar a su familia, pero las agresiones no pararon.

"Durante 5 años que estuve (en la tv) fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de pu... sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui".

Tiempo después llegó a México, donde enfrentó momentos difíciles debido al crimen organizado. En varias ocasiones, tuvo que escapar de un antro en Veracruz. A pesar de ello, siguió generando ingresos y pudo enviar una parte del dinero a su familia en Chile.

"Tengo 8 discos publicados, más de mil obras como artista plástica, pero hasta el día de hoy me siento como una intrusa. Es verdad que hoy tengo un lugar privilegiado, me volví una burguesa, una nueva rica y sé que no pertenezco y nunca voy a pertenecer porque yo siempre voy a ser una flaite y ahora una flaite famosa", redactó.

La voz detrás de "Mi buen amor" reconoció que, antes que ella, estaban los académicos y quienes habían estudiado para pintar. Con honestidad, admitió que incluso ella ha dudado tanto de su trabajo artístico como de su vida personal.

"Porque siempre me dijeron que no valía y yo me la creí. Pero avanzo igual, porque lo único que sé hacer es trabajar y amar, amar el arte como lo único que me ha salvado la vida. Y ese miedo que me dice que no soy suficiente, ese casi siempre viene empujado por el ego, y ese a mí no me la va a ganar. Yo no tengo nada que perder, todo para mí ha sido ganancia porque yo le gané a la vida", agregó.

Explicó que comparte sus obras desde la humildad y con el respeto que le merece su oficio. Aclaró que no se considera mejor que nadie, pero todo lo que crea nace desde lo más profundo de su ser.

"Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mio. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo", reflexionó.

Mon Laferte tuvo afectaciones en su salud

En otro posteo recordó que tuvo cáncer de tiroides y tuvieron que operarla en el sistema público de salud. Sin embargo, se quedó con una parálisis facial y no pudo mover el lado derecho de su cuerpo por meses. Inclusive, se quedó sin voz y tuvo que volver a entrenarse para cantar.

A los 31 años la golpeó el éxito masivo con su música: "viví en sillones, en casas de putas, me cagué de hambre. Tuve depresión, me intenté matar dos veces, he sido alcohólica, me tuvieron que dar comida en la boca por los temblores de la abstinencia, no podía ni vestirme sola. Pero a las dos semanas me paré y volví a trabajar, empastillada y aún con depresión, me levanté".

Continuó: "He sido una mujer muy triste, realmente muy triste y lo único que sé hacer es trabajar ¿pero saben también hice durante todo este tiempo?: Yo pinté y pinté y pinté y bordé y lloré mientras pintaba, mientras la música me daba pa' comer, la pintura me salvaba de toda la mierda que tuve que pasar".