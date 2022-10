"Monotonía" de Shakira ya tiene fecha de estreno

A-AA+

Desde hace algunas semanas Shakira ha dado pistas sobre lo nuevo de su carrera, y finalmente ha dado una probadita de "Monotonía" que canta junto con Ozuna y que ya tiene fecha de estreno.

"No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría".

El video publicado por la cantante ha recibido cientos de comentarios y miles de "likes" pues se espera que sea todo un éxito ya que algunas personas creen que tendrá algunas "indirectas" para Piqué.

El estreno de "Monotonía" de Shakira y Ozuna será el próximo miércoles 19 de octubre y estará disponible en las plataformas.

Hasta el momento no hay nada oficial ni postura de Shakira sobre que esta canción lleve alguna dedicatoria, sin embargo, en la más reciente entrevista que tuvo la cantante con la revista "Elle", Shakira confesó que todas sus letras tratan, consciente o inconscientemente de situaciones que atraviesa.

"Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser", declaró.