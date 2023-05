Montserrat Oliver responde si Yolanda Andrade saldrá de programa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la conductora Yolanda Andrade revelara hace unas semanas que estaba pasando por fuertes problemas de salud y preocupara a sus fanáticos, su querida amiga, Montserrat Oliver, se ha encargado de hacer algunos anuncios respecto al estado actual de la famosa.

Resulta que el fin de semana, medios reportaron que Andrade había sido hospitalizada de emergencia. Sin embargo, una vez que la expareja de Oliver estuvo fuera de peligro, publicó un video en su Instagram en el que se le percibía con una bata de hospital y el rostro cansado.

"Estamos celebrando que ya nos vamos. ¿Verdad güera?", se le escuchó decir.

A lo que su hermana Marile, le respondió "Mana te amo, ¿ves? eres un milagro".

"Somos un milagro", la corrigió Andrade.

En el posteo, la presentadora también agradeció estar viva, pues aparentemente "vio la luz".

"Mi cuerpo y Alma Agradecido por el evento que me pasó De Salud. Gracias @marilemx Sin ti nada. Y Obviamente a Todos los Médicos, Enfermeras, Camilleros que me atendieron. En este momento de Reflexión Acepto y valoro cada momento. Y los Milagros Existen", escribió.

"Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir", continuó.

Yolanda habría sido atendida en el hospital ABC tras presentar fuertes dolores de cabeza.

Posteriormente. se dio a conocer que la presentadora padece un aneurisma.

"Tengo un problema en el ojo por la aneurisma que tengo acá", dijo para "Sale el Sol".

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre, que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo señalan que si éste se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.

Algunos fanáticos han especulado que debido al problema de salud de Yolanda, la conductora podría ya no regresar a grabar "Montse y Joe", ante ello, Oliver puso un alto a los rumores.

"Les voy a explicar, Joe sigue haciéndose estudios en el hospital, ya está mejor, pero no la han dejado salir y por eso no está con nosotros hoy. No es que ya dejó el programa, no es que no la queramos, pero necesitamos que Joe se recupere para que esté con nosotros porque como Joe no hay nadie", dijo en una reciente transmisión.

Actualmente Daniela Magún, conductora del programa "Netas Divinas", es quien está en el lugar de Yolanda.

"Amamos a Magun y ella es nuestra invitada y co-conductora que me va a ayudar a llevar este programa. Y lo que siempre digo de ella es que la conocí hace muchos años desde Kabah y es una mujer de una sola pieza y te lo he dicho siempre y es honor tenerte aquí", finalizó.