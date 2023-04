Moonbin y otros artistas del K-Pop que han fallecido en plena fama

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Durante los últimos meses, el mundo del K-Pop ha lamentado muertes y desenlaces trágicos de artistas que son ídolos para sus fanáticas. El deceso más reciente ocurrió con Moonbin, líder del grupo ASTRO.

El cantante de 25 años fue hallado sin vida en su departamento en Seúl, Corea del Sur. Aunque las causas del fallecimiento continúan siendo investigadas por las autoridades, una de las hipótesis apunta a que se quitó la vida.

1. Kim Jonghyun. El exvocalista de la banda SHINee dejó una nota suicida, en la que señaló que una fuerte depresión lo llevó a quitarse la vida a los 27 años.

En un principio se creyó que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, al poco tiempo las autoridades revelaron que su muerte se produjo por una intoxicación con monóxido de carbono en su departamento, ubicado en Seúl.

2. Sulli. Su nombre real era Choi Jin-ri y destacó como cantante, actriz, bailarina y modelo surcoreana.

Contaba con 11 años de trayectoria, ya que desde temprana edad participó en el drama "Ballad of Seodong".

La estrella de K-Pop murió a los 25 años. Sulli fue hallada muerta en su departamento, producto de un suicidio. La artista había puesto en pausa su carrera por supuestas amenazas en internet.

3. Goo Hara. Una nota confirmó el deceso de la cantante, modelo y bailarina surcoreana en octubre del 2019. Al darse a conocer la noticia, la policía descartó homicidio o ataque premeditado contra la joven, quien era miembro del grupo KARA.

En 2015 debutó como solista con el lanzamiento de su álbum "Alohara" y participó en series como "Cuty Hunter". No obstante, la autopsia reveló que se quitó la vida en su casa al sur de Seúl.

4. Lee Ji Han. El actor y modelo coreano perdió la vida a los 24 años durante la estampida que se registró en las celebraciones de Halloween del distrito de Itaewon, Seúl.

Ji Han ganó fama en 2017 como concursante de la temporada 2 de "Produce 101?, un programa para encontrar a nuevas promesas del K-Pop.

En 2019 estelarizó el drama coreano "Today Was Another Namhyun Day", dejando así su huella en el mundo de la actuación.

5. Seo Jae-Ho. En 2017 realizó su debut como parte del grupo surcoreano Surprise U. Asimismo, se desempeñó como vocalista y bailarín. Más tarde se convirtió en estrella de la banda de K-Pop Wanted.

No obstante, murió a los 27 años en un accidente de auto provocado por su mánager, quien perdió el control del vehículo en el que viajaban. Durante el suceso ocurrido en 2004, Jae-Ho fue el único pasajero que perdió la vida.