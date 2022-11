Muere a los 69 años Albert Pyun, director de "Cyborg" y "Captain America"

Washington, 27 nov (EFE).- El director hawaiano Albert Pyun, cuyas películas de ciencia ficción y de acción de serie B incluyeron clásicos como "Cyborg", "Nemesis" o "Captain America", ha fallecido a los 69 años.

El cineasta padecía demencia y esclerosis múltiple desde hacía años y murió el sábado en Las Vegas, según publicaron este domingo medios especializados como Deadline.

Su esposa, Cynthia Curnan, había contado en Facebook esta semana que tenía todavía más de dos proyectos inacabados.

La cinta con la que debutó en 1982, "The Sword and the Sorcerer", se convirtió en 1982 en la película independiente de mayor recaudación al ingresar 36,7 millones de dólares solo en Estados Unidos.

En sus cuatro décadas de trayectoria, Pyun trabajó con actores como Christopher Lambert, Burt Reynolds, Snoop Dogg, Charlie Sheen y Jean-Claude Van Damme. Este último, protagonista de "Cyborg" (1989), le rindió homenaje este domingo en Twitter expresando la tristeza por su muerte.