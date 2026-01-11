Muere Alejandro Landeros, rockero chileno

El rock chileno está de luto tras la muerte del guitarrista Alejandro Landeros Flores, uno de los referentes del death metal nacional y considerado un "maestro" por nuevas generaciones del metal latinoamericano, gracias a su influencia y aportaciones al género.

De acuerdo con reportes de la prensa extranjera, Alex Landeros, como era conocido en la escena musical, falleció esta semana a los 57 años; hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

A lo largo de su trayectoria, Landeros formó parte de bandas clave como Undercroft y Anima Inmortalis. Esta última confirmó la noticia del deceso a través de un emotivo mensaje en redes sociales, en el que destacó su papel dentro de la escena: "Landeros fue parte esencial de la formación clásica de UNDERCROFT, donde dejó una marca imborrable durante los primeros años de la banda".

El músico participó en la grabación de los demos "To the Final Battle" y "Demons Awake, Revenge Is Near" durante la década de los noventa, además de colaborar en el álbum "Twisted Souls", descrito como "una obra fundamental del death metal chileno que trascendió fronteras y se convirtió en un referente para la escena latinoamericana".

Tras su salida de Undercroft, se integró a Anima Inmortalis, banda con la que participó en los discos "Everlasting" (2005) y "More Than Just Flesh and Blood" (2011).

En otra publicación de despedida, sus compañeros recordaron al músico con sentidas palabras: "Incontables jornadas de metal y lazos más allá de la música, donde luchaste y perseveraste hasta tu último suspiro". El Universal