Muere Carlos Brown, vestuarista mexicano que trabajó en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Carlos Brown, vestuarista en "Como agua para chocolate" y quien trabajó en cintas de Keanu Reeves, Brendan Fraser y Jessica Chastain, falleció este lunes.

El realizador Mauricio de Aguinaco fue quien dio a conocer la noticia, la noche de este martes, por medio de redes sociales.

"Un gran ser humano ha trascendido. Compañero de "Como agua para chocolate" y otras bellas aventuras. Con mucho amor", escribió el cineasta.

Brown, quien estudió Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, fue elegido en los albores de los 90 para diseñar el vestuario de la adaptación cinematográfica de "Como agua para chocolate", por cuyo trabajo ganó el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta dirigida por Alfonso Arau fue un fenómeno en EU, donde por mucho tiempo fue la historia en español más taquillera en ese país, además de haber sido nominada a los Globos de Oro y el BAFTA inglés.

También diseñó el vestuario de "Un día sin mexicanos", comedia de Sergio Arau y luego formó parte del equipo con esa responsabilidad en la cinta "Un paseo por las nubes", con Keanu Reeves y la serie "Six feet under", alcanzando nominación al Emmy.

Con Reeves, la estrella de "Matrix", volvió a trabajar en "Reyes de la calle", donde también actuó la mexicana Martha Higareda; además de que colaboró en "Fragmentos del destino", con un elenco encabezado por Brendan Fraser, y Forest Whitaker.

Entre sus más recientes trabajos se encontraron "No se aceptan devoluciones", que supervisó en su momento en Los Ángeles y la serie The bridge, protagonizada por Demian Bichir.

Amigos y gente que conoció a lo largo de su trayectoria ha externado en su cuenta de facebook.