Muere David Crosby, cofundador de The Byrds

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El mundo del Rock and Roll está de luto, pues este jueves se dio a conocer el fallecimiento de David Crosby, el músico estadounidense que fue cofundador del grupo The Byrds y de Crosby, Stills & Nash, de acuerdo con Variety.

Crosby nació en Los Ángeles el 14 de agosto de 1941 (tenía 81 años) y formó junto a Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman y Michael Clarke la banda The Byrds en los años 60, con fuerte influencia de The Beatles y Bod Dylan, de quien tomaron muchas de sus canciones para convertirlos en hits en las listas de popularidad de la música pop.

Tras separarse del grupo, David Crosby conformó el súper grupo Crosby, Stills & Nash, junto a Stephen Stills (Buffalo Springfield) y Graham Nash (The Hollies), a quienes posteriormente se les uniría el canadiense Neil Young (Crosby, Stills, Nash and Young), una de las bandas más influyentes de la contracultura.