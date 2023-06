Muere el actor Frederic Forrest, secundario en "Apocalypse Now" y nominado al Oscar

El actor estadounidense Frederic Forrest, quien estuvo nominado al Oscar por su rol en "The Rose" (1979) y fue parte del elenco de "Apocalypse Now", falleció a la edad de 86 años, informan medios de EE.UU.

El intérprete murió en su residencia de Santa Mónica, en California (EE.UU.), tras "una larga enfermedad", según confirmó al medio especializado The Hollywood Reporter su amigo y también actor Barry Primus.

La actriz Bette Midler, protagonista de "The Rose", también confirmó en redes sociales la noticia del deceso del actor, quien nació en Texas el 23 de diciembre de 1936.

"Gracias a todos sus fans y amigos por todo su apoyo estos últimos meses. Era un actor notable y un ser humano brillante, y tuve la suerte de tenerlo en mi vida. Estaba en paz", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Forrest, quien por "The Rose" también fue nominado al Globo de Oro, fue conocido igualmente por encarnar a Jay "Chef" Hicks en la cinta de culto "Apocalypse Now", de Francis Ford Coppola, director con el que trabajó en otras tres cintas.

"Freddie Forrest era una persona dulce y muy querida, un actor maravilloso y un buen amigo. Su pérdida es desgarradora para mí", señaló el laureado director, según recoge el medio Deadline.

Tras obtener una especialización en artes teatrales y otra en estudios de radio y televisión en Texas Christian University, Forrest se mudó a Nueva York para estudiar con el actor y maestro Sanford Meisner, y luego sería parte del Actors Studio, de Lee Strasberg.

En 1966 empezó a trabajar en los escenarios del "Off-Broadway" para debutar en la gran pantalla en 1973 con "When the Legends Die", a partir del cual obtendría roles en largometrajes como "La Conversación" (1974), también de Coppola, y "The Missouri Breaks" (1976), de Arthur Penn.

Entre los créditos que incluye su amplia filmografía figuran películas como "Tucker: The Man and His Dream" (1988), "It Lives Again" (1978), "Valley Girl" (1983), "The Stone Boy" (1984), "The Two Jakes" (1990), "Chasers" (1994), "Lassie" (1994), "Point Blank" (1998) y "The Quality of Light" (2003).

Su última aparición en pantalla se dio en 2006, en el "remake" de "All the King's Men", de Steve Zaillian, y protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Kate Winslet.

Forrest también logró reconocimientos por su trabajo en la serie de televisión "Quo Vadis?" (1985), en la que se metió en la piel de "Petronius", además de la película para la pequeña pantalla "Larry", de 1974.

Sus otras apariciones televisivas incluyen las miniseries "Lonesome Dove" y "Die Kinder", además de figurar en la primera temporada de "21 Jump Street", la serie que lanzó al estrellato al entonces joven actor Johnny Depp.