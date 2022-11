Muere el hijo de Maxine Woodside, Alejandro Iriarte Woodside

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- La conductora de radio y televisión Maxine Woodside está atravesando por un difícil momento. La tarde de este jueves se dio a conocer el lamentable fallecimiento de su hijo mayor, Alejandro Iriarte Woodside.

La noticia fue confirmada por la cadena Radio Fórmula, lugar en el que la periodista ha trabajado por más de 30 años.

"El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la Familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Woodside y a nuestra querida Maxine, por el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside. Descanse en Paz", escribió la empresa a través de sus redes sociales.

Hasta la noche de este jueves no se han dado detalles sobre el deceso; sin embargo, varios colegas y personalidades del mundo del espectáculo le han expresado sus condolencias a la conductora.

"Mi querida Max, lo siento en el alma, todo mi amor contigo y te abrazo con el alma. Lamento la partida de nuestro querido Nano", expreso Ana María Alvarado, con quien Maxine comparte el programa "Todo para la mujer".

Horas antes de que se supiera este hecho, el hoy occiso publicó un mensaje donde se despedía de las redes sociales. Maxine Woodside no se ha pronunciado al respecto.