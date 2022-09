Muere el padre de Carlos Rivera

A-AA+

El cantante Carlos Rivera, está de luto. El Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, informó alrededor de las 21:00 horas, mediante redes sociales acerca de la muerte del papá del cantante, José Gonzalo Gilberto Rivera. El Ayuntamiento manifestó sus condolencias a la familia y conocidos.

"Lamento mucho el sensible fallecimiento del padre de nuestro compatriota Carlos Rivera, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera. Mi más sentido pésame para él y por supuesto para su familia y amigos. Espero que pronto puedan encontrar consuelo en esta lamentable pérdida.

Circula la versión de que el padre de Carlos Rivera fue víctima de un infarto, aunque no exiten versiones oficiales.

Actualmente Carlos Rivera se encuentra cosechando los éxitos tras ser ganador de la tercera generación de "La Academia". Desde 2004 año en que se transmitió ha trabajado por posicionarse dentro del gusto del público con sus interpretaciones.

Carlos no se ha posicionado al respecto en las plataformas digitales, aunque muchos de sus fans ya le han comenzado a expresar sus condolencias.