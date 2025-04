Muere el productor "Memo" del Bosque a los 64 años

A través de la propia cuenta del productor, Guillermo del Bosque, su familia ha dado a conocer la noticia de su fallecimiento a los 64 años, luego de enfrentarse a una dura batalla contra el linfoma de Hodgkin, cáncer que padecía desde 2017, del que se recuperó en 2019, y que volvió a afectarlo en 2025.

El mensaje de su deceso es firmado por el propio Memo, quien era consciente que, quizá, no saldría avante del tratamiento al que fue sometido, desde principios de año, y por lo que viajó en compañía de su familia a Texas.

"Hoy deseo compartir que ha llegado el fin de mi vida, el cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastimé más".

En el mensaje que el productor dejó a sus seres queridos, para que compartiesen a través de sus redes, mostró gratitud por los ocho años que vivió, luego de ser diagnosticado, por primera vez, con la enfermedad.

"Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2027 que fui diagnosticado y haber podido disfrutar de mis hijos, a Vica y a toda mi familia, doy gracias a Dios por mis amigos, que nunca se fueron".

Una mente creativa de la televisión mexicana

El productor de televisión Guillermo del Bosque dedicó su vida a la televisión con una visión que logró conectar con el público joven y abrir nuevos espacios para el entretenimiento en México. Su trabajo, que abarcó más de tres décadas, no solo marcó una evolución en los contenidos televisivos, sino que también reflejó su capacidad para arriesgar y crear formatos que desafiaron los estándares tradicionales.

Telehit: Un canal que capturó el espíritu de una generación

A principios de los años noventa, Del Bosque lideró uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa: el lanzamiento de Telehit en 1993. Este canal de televisión de paga se enfocó en la música y el entretenimiento juvenil, un terreno poco explorado hasta ese momento. Bajo su dirección, Telehit no solo se convirtió en una plataforma para artistas emergentes, sino que también ofreció programas que combinaban humor, irreverencia y cultura pop, elementos que resonaron con una audiencia joven que buscaba contenidos más frescos y cercanos.

Producciones que marcaron un estilo propio

Uno de los proyectos más representativos de su carrera fue "El Calabozo", conducido por Jorge "El Burro" Van Rankin y Esteban Arce. El programa rompió con la formalidad habitual de la televisión mexicana, presentando un humor ácido y espontáneo que conectó con una audiencia que no se veía reflejada en los formatos tradicionales.

Del Bosque también fue responsable de "Nosotros los guapos", una comedia protagonizada por Adrián Uribe y Ariel Miramontes, que logró conquistar al público gracias a las situaciones cotidianas. A lo largo de su carrera, el productor apostó por formatos que equilibraban el entretenimiento ligero con una conexión genuina con la audiencia.

Un desafío personal que enfrentó con entereza

En 2017, Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodkin (cáncer en el sistema linfático, una parte del sistema inmune) una batalla optimismo. A pesar de los tratamientos intensivos, incluyendo un trasplante de médula ósea (2019), el productor continuó trabajando y compartiendo su experiencia a través de redes sociales, lo que generó empatía y admiración entre sus seguidores y colegas.

La esencia de un creador que transformó la industria

Más allá de los programas que llevó a la pantalla, Memo del Bosque dejó una marca en la industria televisiva por su capacidad para identificar talentos y crear espacios que resonaron con la cultura juvenil. Su creatividad no solo redefinió el entretenimiento en México, sino que también inspiro a nuevas generaciones de productores a explorar distintos formatos.

Con su partida, la televisión mexicana pierde a un productor que entendió la importancia de conectar con las audiencias desde la honestidad y la originalidad, pero su legado continúa vivo en las producciones.